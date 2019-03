Pubblicato il bando “Storie di Alternanza”, si chiude il 12 aprile

Concorso rivolto agli istituti scolastici

LECCO – Al via il bando del primo semestre 2019 relativo al Premio “Storie di alternanza”, l’iniziativa promossa dalle Camere di Commercio italiane nell’ambito del progetto di Unioncamere “Orientamento al lavoro e alle professioni”.

Dopo le positive esperienze delle passate edizioni (2017, primo e secondo semestre 2018) che hanno permesso di consolidare la collaborazione con le imprese, con le Associazioni di categoria e con gli Enti preposti, la Camera di Lecco propone nuovamente questa azione con l’intento di migliorare la qualità e l’efficacia dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, generando best practice e modelli operativi da replicare (effetto-emulazione) . Qualità che emerge dalle storie e dai filmati realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di II grado del territorio, sono pervenuti complessivamente 26 video.

Potranno partecipare al Premio gli Istituti scolastici di secondo grado della provincia di Lecco, suddivisi in due categorie: 1) Licei; 2) Istituti tecnici e professionali.

Il concorso è rivolto agli studenti singoli o in gruppo, regolarmente iscritti a tali Istituti, che hanno concluso percorsi di alternanza scuola-lavoro presso imprese, Enti, Professionisti, o in forma di “impresa simulata”, a partire dall’entrata in vigore della Legge “La Buona Scuola” (L. 107 del 13.7.2015).

Le candidature

Sono cambiate le modalità di presentazione delle candidature: i singoli Istituti scolastici potranno collegarsi al sito www.storiedialternanza.it, effettuare la registrazione al portale, procedere all’inserimento di uno o più progetti. La domanda non può più essere presentata in forma cartacea.

Restano due i livelli geografici di partecipazione al Premio: il primo locale, promosso dalla Camera di Lecco; il secondo nazionale, a cura di Unioncamere.

Tutti gli studenti/scuole che presenteranno la propria candidatura riceveranno un attestato di partecipazione alla 1^ sessione 2019 di “Storie di alternanza”; la Commissione presieduta dalla Camera e composta da esperti del mondo della scuola, delle imprese e delle professioni valuterà i progetti/filmati migliori. I vincitori locali concorreranno inoltre alla selezione nazionale.

Le domande possono essere presentate dal 1° febbraio al 12 aprile 2019, inviando la documentazione dal sito: www.storiedialternanza.it.

L’alternanza è competenza istituzionale primaria delle Camere di Commercio fissata dalla Riforma (D. Lgs 219/2016); l’Ente lecchese ha sempre posto al centro la formazione e il dialogo tra Università, ricerca e imprese quale driver per la competitività e l’attrattività del territorio.

Per informazioni e chiarimenti contattare: Team di progetto “Orientamento al Lavoro e alle Professioni” (Tel. 0341/292.212-218; e-mail scuolalavoro@lc.camcom.it).