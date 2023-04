La Camera di Commercio sostiene le imprese che partecipano a fiere

La misura di sostegno è rivolta alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e Lecco

L’agevolazione, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000 euro, consiste in un contributo a fondo perduto

LECCO – La Camera di Commercio di Como-Lecco conferma, anche per quest’anno, la misura di sostegno alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) delle province di Como e di Lecco, finalizzata all’abbattimento dei costi di partecipazione alle fiere internazionali all’estero, nazionali e internazionali in Italia, regionali in Lombardia. organizzate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione, che ha una dotazione finanziaria complessiva pari a 150.000 euro, consiste in un contributo a fondo perduto, nella misura del 50% dei costi sostenuti, al netto di Iva, fino ad un massimo di: 2.500 euro per le manifestazioni regionali in Lombardia e nazionali ed internazionali in Italia; 5.000 euro per le internazionali svolte all’estero. Alle imprese in possesso del rating della legalità al momento della presentazione della domanda e della liquidazione del contributo verrà riconosciuta un’ulteriore premialità pari a 200 euro. Le spese ammissibili comprendono il noleggio degli spazi espositivi, l’allestimento stand, le assicurazioni collegate all’esposizione, l’iscrizione al catalogo ufficiale, il servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo fatturato da soggetti terzi, i servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza), i costi per la partecipazione a iniziative promozionali previste dal programma ufficiale della fiera e per la progettazione e traduzione in lingua straniera di cataloghi, brochure, presentazioni aziendali.

Ogni impresa potrà presentare solo una domanda e riferita a una sola manifestazione fieristica dal 27 aprile al 29 settembre 2023 salvo chiusura anticipata dei termini per esaurimento dei fondi disponibili. Le domande di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema webtelemaco di InfoCamere. L’assegnazione del contributo avviene con procedura a sportello valutativo, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda.

Il testo completo del bando è disponibile sul sito della Camera di Commercio di Como-Lecco all’indirizzo web www.comolecco.camcom.it. Per informazioni è possibile rivolgersi all’area Internazionalizzazione della Camera di Commercio di Como-Lecco: internazionalizzazione@comolecco.camcom.it.