La Cgil si è riunita al Circolo Libero Pensiero per la sua assemblea provinciale

L’incontro in vista dell’assemblea nazionale di Roma

LECCO – Si è svolta nella giornata di ieri, martedì, l’Assemblea generale della Cgil di Lecco, negli spazi del circolo Libero Pensiero di Rancio.

“E’ stato un momento di confronto importante – spiegano dal sindacato – finalizzato a portare le considerazioni del territorio lecchese all’appuntamento di metà dicembre a Rimini, dove si svolgerà l’assemblea generale nazionale”.

Durante l’incontro al Libero Pensiero, alla presenza del segretario provinciale Diego Riva, “si è discusso di come migliorare le attività di tutela individuale e collettiva dell’organizzazione – spiegano dalla Cgil – per essere più incisivi nel rispondere ai bisogni di tutti , non solo degli iscritti ma dell’intera collettività”. I temi affrontati saranno portati all’assise nazionale.