La CIDA compie 80 anni. A Roma con Mattarella anche Federmanager Lecco

Sergio Mattarella: “l’Italia ha bisogno del vostro impegno”. Così il Presidente della Repubblica ricorda la promessa del CIDA nei confronti dello Stato in occorrenza dell’80° anniversario

Federmanager Lecco all’80° annaiversario del CIDA insieme al Presidente Paolo Galbiati

ROMA- In occasione dell’80° anniversario il CIDA (Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità) ha organizzato una giornata all’insegna del valore istituzionale per celebrare l’impegno nei confronti del futuro del Paese. Presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nata nel 1946 insieme alla Repubblica Italiana, il CIDA rappresenta da sempre un grande bacino di responsabilità e conquiste che accompagnano da 80 anni l’Italia nella sua crescita economica e sociale.

Un cammino che conferma il suo prestigio con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla cerimonia per gli ottant’anni della Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità.

12 ottobre 2026, tra le fila dei rappresentati a Roma anche Federmanager Lecco, l’associazione sindacale e di rappresentanza territoriale della provincia di Lecco, con il Presidente Paolo Galbiati assieme alle due consigliere Liliana Rossini e Marilena Vergani.

La cerimonia ha ripercorso la storia economica e sociale italiana, trovando il suo momento di spicco con l’intervento del Capo dello Stato che ha ribadito l’importanza del ruolo del CIDA nella fase di ricostruzione del Paese nel dopoguerra contribuendo inoltre alla sua democratizzazione.

Durante il suo intervento, il Presidente Mattarella ha ripercorso alcune lotte passate e presenti combattute dal CIDA partendo dalla coesione sociale e il futuro del lavoro fino alle trasformazioni e alle sfide diffuse dall’uso dell’intelligenza artificiale. «L’Italia ha bisogno del vostro impegno» le parole di Mattarella che omaggiano e al contempo spronano l’operato della Federmanager Lecco e il CIDA.

La Libertà si governa. La persona è il fine. Il merito è equità. La fiducia si costruisce. Il futuro si guida: i cinque princìpi su cui si basa la Carta della Dirigenza e delle Alte Professionalità, riportati dal Presidente CIDA Stafano Cuzzilla. Un documento che testimonia i valori della Confederazione e l’impegno dei dirigenti verso il futuro del Paese. “Competenza come coesione; lavoro come sviluppo; futuro come responsabilità”, questi i temi presentati da Cuzzilla che rinnova l’impegno dell’Associazione nella prospettiva della nuova stagione di responsabilità.