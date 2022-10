Open day partecipato alla cooperativa Duemani di Lecco

Fondata nel 1983 opera per l’inserimento lavorativo di persone in difficoltà

LECCO – Mattinata di apertura al pubblico per la Cooperativa sociale Duemani di Lecco: dalle 9 alle 12 è stato possibile visitare la sede di via Risorgimento e conoscere da vicino questa realtà che da quasi quarant’anni – li compirà nel 2023 – svolge la missione di accompagnamento nel mondo del lavoro per persone svantaggiate e fragili.

La cooperativa era stata creata nel 1983 su iniziativa Don Mario Proserpio,a quei tempi parroco della Parrocchia del Caleotto che, guardando alla situazione di disagio di alcuni giovani del quartiere, aveva interloquito con il sindaco Giuseppe Resinelli. Un gruppo di volontari decise dunque di costituire la cooperativa che da allora opera a sostegno dell’integrazione sociale dei cittadini bisognosi di aiuto.

“In quasi 40 anni di esperienza la Cooperativa ha offerto un’occasione lavorativa a 1.600 persone, collaborando con gli enti del territorio e numerose aziende private – sottolinea Gaia Bolognini, dallo scorso gennaio direttrice della cooperativa – Questo open day, il primo in assoluto realizzato, è andato molto bene e ha visto la partecipazione di molti rappresentanti istituzionali e del mondo economico” a partire dal sindaco Mauro Gattinoni e dal presidente di Confindustria, Plinio Agostoni.

Attualmente sono un centinaio le persone che lavorano con la cooperativa Duemani in tre aree diverse: Laboratorio, Servizi come il trasporto merci, trasporto disabili e traslochi e Manutenzione del Verde. “Riguardo al laboratorio – spiega Bolognini – collaboriamo con diverse importanti azienda, tra queste con il noto marchio “Pupa” per l’assemblaggio delle matite da trucco. E’ un rapporto di collaborazione che dura da oltre dieci anni, significa che riusciamo ad offrire un servizio di qualità”.