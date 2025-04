La Lombardia investe sull’Intelligenza Artificiale per rafforzare il turismo internazionale

L’assessore Barbara Mazzali è intervenuta alla conferenza GatewAI, svoltasi alla Fiera di Bergamo

“L’Intelligenza Artificiale consente di segmentare e personalizzare l’offerta turistica grazie all’analisi dei dati comportamentali”

BERGAMO – “La Lombardia punta sull’Intelligenza Artificiale come leva strategica per rafforzare la propria posizione nel turismo internazionale e rispondere in modo sempre più preciso alle nuove dinamiche della domanda”. Questo è quanto dichiarato da Barbara Mazzali, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, durante il suo intervento alla conferenza GatewAI, svoltasi alla Fiera di Bergamo, il primo evento nazionale dedicato al rapporto tra AI e turismo.

“Nel 2024 abbiamo raggiunto 53,5 milioni di pernottamenti, di cui il 67% generati da turisti stranieri, con un incremento del 10% rispetto al 2023 – continua Barbara Mazzali – Un risultato straordinario che conferma l’attrattività della Lombardia e che ci spinge a investire in strumenti innovativi per governare questa crescita in modo sostenibile e competitivo”.

“In un contesto sempre più orientato dai dati – sottolinea l’assessore – l’Intelligenza Artificiale ci permette di sviluppare modelli predittivi avanzati, individuare micro-trend e anticipare i comportamenti dei viaggiatori. Questo approccio non solo ottimizza la pianificazione turistica regionale, ma genera anche vantaggi competitivi per l’intero ecosistema, sia pubblico che privato”.

“L’Intelligenza Artificiale consente inoltre di segmentare e personalizzare l’offerta turistica grazie all’analisi dei dati comportamentali – spiega Mazzali – Dallo storico delle prenotazioni alle recensioni, l’AI genera raccomandazioni su misura per ogni tipo di viaggiatore. L’obiettivo è trasformare ogni soggiorno in un’esperienza unica e ad alto valore aggiunto, aumentando la fidelizzazione e favorendo un maggiore ritorno economico sul territorio”.

“Il ricorso all’Intelligenza Artificiale – sottolinea l’assessore – permette una gestione dinamica dei prezzi, una pianificazione più efficiente delle campagne promozionali e un’ottimizzazione della capacità ricettiva. Tuttavia, l’adozione di queste tecnologie richiede investimenti significativi, competenze specializzate e un cambiamento culturale nelle imprese del settore”.

“Per questo motivo – ricorda Mazzali – come Regione Lombardia abbiamo messo in campo misure di sostegno mirate, come il bando per la competitività delle imprese ricettive, che finanzia anche interventi per la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. Il nostro obiettivo è garantire che nessuno resti indietro in questa transizione verso un turismo sempre più ‘digitalizzato'”.

“Una delle prime azioni strategiche che ho voluto realizzare – commenta Mazzali – è stata la creazione dell’Osservatorio per il Turismo e l’Attrattività, una piattaforma che integra dati pubblici e privati per orientare le politiche regionali. Grazie alla collaborazione con il Sistema Camerale lombardo e Global Blue stiamo sviluppando un modello di governance basato sull’analisi dei flussi, delle abitudini di consumo e della spesa turistica, per valorizzare al meglio le potenzialità del nostro territorio”.

Hanno preso parte come relatori al convegno: Antonio Barreca, Direttore Generale di Federturismo Confindustria e Vicepresidente di Turismi.ai, Federico Lasco, Direttore della Promozione del Ministero del Turismo, Alessandra Priante, Presidente di ENIT, Marina Lalli, Presidente di Federturismo Confindustria, e Misa Labarile, della Commissione Europea – Direzione Generale per la Mobilità e i Trasporti.