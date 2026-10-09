La Mostra Mercato Artigianato si rinnova e rilancia: “Insieme guardiamo al futuro”

Da quest’anno CNA Lombardia Nord Ovest entra a far parte della progettazione della mostra

Nuova anche la formula con la mostra che si svolgerà su due week-end: 24-25 ottobre e 30-31 ottobre e 1 novembre

ERBA – E’ stata presentata stamattina, nelle sale di Lariofiere a Erba, la 53^ edizione della Mostra Mercato Artigiano – MOMA 2026. Due le grandi novità di quest’anno: formula rinnovata con la fiera spalmata su due week-end (24-25 ottobre e 30-31 ottobre e 1 novembre) e l’ingresso di CNA Lombardia Nord Ovest nella progettazione della mostra accanto a Confartigianato Imprese Lecco, Confartigianato Imprese Como e Lariofiere.

La mostra, nonostante la dichiarata volontà di guardare avanti in un mondo economico che corre veloce, non perde le proprie radici e la propria storicità confermandosi un viaggio nella storia culturale e artistica del territorio e, allo stesso tempo, una vetrina per l’innovazione artigiana. Già oltre 150 espositori selezionate tra le eccellenze del Made in Italy hanno confermato la propria presenza (ma il numero è destinato a salire); nelle cinque giornate dell’evento, però, il percorso espositivo si arricchisce con workshop, laboratori, spettacoli e incontri.

“L’ingresso di CNA è un traguardo nel quale ho creduto fortemente e che considero fondamentale per il futuro della mostra – ha detto Marco Galimberti, presidente della Fondazione Lariofiere -. Dopo oltre 50 anni apriamo la manifestazione a un’altra importante realtà della rappresentanza artigiana. Nel rispetto della lunga storia della mostra, si è voluto fare un passo avanti guardando al futuro perché insieme si può fare molto di più di quanto ognuno può fare da solo”.

“La seconda novità – ha concluso Galimberti – è che per la prima volta la mostra sarà organizzata su due week-end. Oggi il tempo è una delle risorse più importanti per un artigiano e la fiera deve avere rispetto di questo tempo perciò abbiamo concentrato la mostra nelle giornate in cui prevediamo la maggior affluenza di visitatori. Le imprese artigiane hanno voglia di esserci, raccontarsi e guardare avanti perché l’artigianato, oggi, non è solo sinonimo di tradizione ma anche di innovazione. Abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per presentare una mostra contemporanea capace di intercettare diversi interessi. Nessuno vince da solo e noi non vogliamo limitarci a mostrare l’artigianato ma vogliamo farlo vivere”.

Alla presentazione di stamattina hanno partecipato anche il presidente di Confartigianato Imprese Lecco Davide Riva e di Confartigianato Imprese Como Roberto Galli, entrambi hanno sottolineato l’importanza di unire le forze in un periodo storico come quello che stiamo vivendo senza mai perdere di vista una storia caratterizzata dal saper fare tipico degli artigiani: “La Mostra Mercato dell’Artigianato è una vetrina che genera opportunità concrete: incontrare nuovi clienti, ascoltare domande, comprendere come cambiano i gusti e costruire collaborazioni. Il suo valore si misura anche nei contatti e nel lavoro che proseguono dopo la chiusura degli stand. Perciò il primo ringraziamento va agli espositori”.

Pasquale Diodato, presidente CNA Lombardia Nord Ovest si è detto estremamente soddisfatto del coinvolgimento in questa manifestazione: “Nessuno vince da solo ma è l’unione che fa la forza. Era da un paio di anni che stavamo lavorando per poter entrare e offrire questa opportunità anche alle nostre imprese. Il futuro ci impone di continuare questo lavoro di squadra e con Confartigianato c’è il massimo impegno per portare avanti assieme questo percorso. Ringraziamo tutti per la grande collaborazione e abbiamo già lo sguardo rivolto al futuro alla prossima edizione”.

Il programma dei cinque giorni è davvero ricco a partire dall’inaugurazione ufficiale in fissata per le 10 di sabato 24 ottobre. A entrare nel merito è stato Enrico Zappa, presidente del Tavolo di Coordinamento della Mostra: “Credo che il modo migliore per rispettare la storia della mostra non sia semplicemente conservarla, ma continuare a farla evolvere senza perdere l’identità. E’ da qui che nasce anche la scelta di aprire MOMA alle diverse rappresentanze associative del mondo dell’artigianato. L’artigianato non è solo tradizione, ma un mondo fatto di competenze, creatività, innovazione e opportunità concrete; è questo il messaggio che vogliamo rivolgere in particolare ai giovani”.

Tra gli appuntamenti già previsti ci sarà un incontro dedicato al rapporto tra artigianato, nuove generazioni e nuovi linguaggi di comunicazione, promosso dai Movimenti Giovani Imprenditori delle tre associazioni, mentre i Movimenti Donne porteranno alla mostra l’emozionante testimonianza di Simona Atzori, con una formula che unisce performance artistica e confronto col pubblico. Cambia anche il modo di raccontare la manifestazione: per la prima volta sarà infatti realizzato uno spazio podcast all’interno del quartiere fieristico. Nella mostra ci saranno anche le dimostrazioni di WorldSkills, i campionati dei mestieri, che attraverso prove pratiche mettono in luce preparazione, precisione e talento dei giovani.

Per tutte le informazioni e per il programma completo è possibile visitare il sito internet ufficiale della manifestazione www.mostrartigianato.com.