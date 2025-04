La Navigazione Lago di Como ricerca personale per ampliamento organico

Sono aperte le candidature per tre nuove posizioni a tempo indeterminato

“Siamo convinti che si tratti di una interessante opportunità per mettere a valore le proprie conoscenze entrando a far parte di una realtà solida”

LECCO – Per potenziare il proprio organico nel settore tecnico, l’Ente governativo responsabile del servizio pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha indetto una selezione per tre nuove posizioni a tempo indeterminato.

Sono stati recentemente pubblicati i bandi di concorso per l’assunzione di tre “Coordinatori di Ufficio Tecnico” (par. 205). Tra questi, un posto è riservato agli ingegneri con laurea di primo livello in ingegneria elettrica, elettrotecnica o elettronica, mentre gli altri due sono destinati a ingegneri con laurea di primo livello in ingegneria navale o meccanica. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 17 maggio.

“Siamo al lavoro perché il trasporto pubblico di linea via acqua diventi vettore preferenziale degli spostamenti dei cittadini e turisti che vivono e frequentano le sponde dei laghi Maggiore, di Garda e di Como – ha commentato Pietro Marrapodi, Gestore Governativo dell’Ente – Per favorire ed incentivare questo processo abbiamo quindi la necessità di disporre di una flotta in piena efficienza e che negli anni prosegua nel percorso di innovazione già avviato”.

“Ci troviamo quindi a voler rafforzare il nostro settore tecnico che si occupa della programmazione e coordinamento delle attività manutentive dei mezzi e delle infrastrutture e segue i relativi processi di ammodernamento tecnologico. Siamo convinti che si tratti di una interessante opportunità per mettere a valore le proprie conoscenze entrando a far parte di una realtà solida e con concrete prospettive di crescita professionale” ha concluso Pietro Marrapodi.

I bandi con tutte le informazioni ed i requisiti di ammissione sono reperibili sul sito istituzionale dell’Ente: https://www.navigazionelaghi.it/bandi/