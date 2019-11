“La piazza degli agenti” a Milano l’8 novembre

Proposta della Fnaarc per valutare opportunità di mercato

“una occasione importante per gli agenti associati”

LECCO – Una opportunità per gli agenti di commercio di incontrare aziende di diversi settori per valutare nuovi mandati, in un contesto altamente qualificato e con profili di sicuro valore. Fnaarc, in partnership con Randstad, ha organizzato per venerdì 8 novembre l’evento “La Piazza degli Agenti”. “Si tratta di una occasione importante per gli agenti associati – sottolinea il presidente della Fnaarc Confcommercio Lecco, Andrea Secchi – Questo evento, voluto dalla Federazione e organizzato con una primaria società come Randstad, offre la possibilità di incontrare imprese importanti sostenendo colloqui mirati. Invito tutti gli associati Fnaarc Lecco a cogliere questa opportunità proprio nell’ottica di valutare mandati qualificati”.

L’appuntamento è fissato per l’8 novembre alle ore 16 a Milano, in corso Venezia 51 presso il Circolo del Commercio. Saranno presenti aziende del settore alimentare, industriale, energetico, automotive, meccanico, edile, horeca: tra i nomi che hanno già confermato la loro presenza ci sono Fileni, Mobilfer, Cartemani, Eurovo, Axepta-Gruppo Bnp Paribas, Corà Legnami. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, verrà dato spazio, in modalità “Speed Date”, ai colloqui individuali con i referenti delle aziende che offrono mandati in linea con gli Aec (Accordi Economici Collettivi) e con i recruiter di Randstad, con i quali sarà possibile svolgere un breve colloquio individuale per migliorare il proprio curriculum ed essere inseriti in un database privilegiato che permetterà di ricevere proposte di nuovi mandati in linea con le proprie esigenze. Al termine della serata, previsto per le ore 19, verrà offerto un aperitivo ai partecipanti.

L’evento è gratuito ed aperto a tutti gli agenti di commercio iscritti alla Fnaarc: per info e iscrizioni segreteria@fnaarcmilano.it.