“La piccola impresa che vorrei”: mercoledì l’evento finale con i vincitori

Mercoledì 6 maggio alla Sala Ticozzi la proclamazione dei vincitori della terza edizione

Il concorso mette in relazione scuola e mondo produttivo, offrendo un’esperienza concreta di progettazione imprenditoriale

LECCO – In Sala Ticozzi di Lecco si chiude la terza edizione del concorso “La piccola impresa che vorrei”, iniziativa promossa da Confapi Lecco Sondrio che coinvolge gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e i CFP delle province di Lecco e Sondrio. L’appuntamento è per domani, mercoledì, quando, al termine di un percorso durato mesi, saranno proclamati i vincitori.

L’edizione di quest’anno registra la partecipazione di 19 classi, per un totale di circa 300 studenti, affiancati da altrettanti imprenditori tutor. Un lavoro condiviso che ha portato allo sviluppo di progetti d’impresa innovativi, frutto della collaborazione tra scuola e tessuto produttivo locale.

A valutare i lavori sarà una giuria composta dagli imprenditori Guido Baggioli, Alessandro Leidi e Alice Dell’Oca, affiancati da Anna Masciadri e dalla giornalista Katia Sala. In palio un montepremi complessivo di 9 mila euro, destinato all’acquisto di materiale didattico o al finanziamento di attività scolastiche: 4.000 euro al primo classificato, 3.000 al secondo e 2.000 al terzo.

Ospite d’onore della mattinata sarà Marco Riva, figura di rilievo nel motorsport internazionale ed ex dirigente del reparto corse Yamaha, noto anche per la collaborazione con Valentino Rossi. Il suo intervento sarà dedicato ai temi dell’eccellenza, della gestione del team e dell’innovazione tecnologica, con una testimonianza diretta rivolta agli studenti.

Numerose le realtà scolastiche coinvolte: dal Bertacchi di Lecco con le classi 3B LES, 3C LES e 3A LES, all’Istituto Fiocchi con le sezioni 3O e 3P Meccanico, passando per l’Istituto Parini con le classi 3A e 3B Professionale commerciale. Presenti anche l’Istituto Clerici di Merate con gli indirizzi edilizia, grafica e operatore elettrico, l’Istituto Volta con le classi 3-4-5 dell’indirizzo aeronautico e l’Istituto Badoni con la 3A BATL. Dalla provincia di Sondrio partecipano il Saraceno-Romegialli di Morbegno con le classi 3 Costruzione Ambiente Territorio e 4 Grafici e l’Istituto Pinchetti di Tirano con le classi 4A Sistemi informativi industriali, 4BA Amministrazione finanza marketing, 3C liceo delle scienze umane e 3A liceo scientifico.

Accanto agli studenti, un ruolo centrale è svolto dalle aziende tutor: Co.El di Torre de’ Busi, Deca di Monte Marenzo, Dispotech di Gordona, Froma di Valmadrera, Imsa di Lecco, La Meccanoplastica di Calolziocorte, Novastilmec di Garbagnate Monastero, Officine Piki di Valvarrone, Pozzi Albino di Colico, Pura Comunicazione di Sondrio, Rapitech e SCT Informatica di Lecco, Sepam di Galbiate, STF di Barzago, S.T.M. di Delebio, Tecnofar di Gordona, TMC di Cesana Brianza, Torneria Automatica Alfredo Colombo di Verderio e VML di Brivio.

Un’iniziativa che consolida il legame tra formazione e impresa, offrendo agli studenti un’esperienza concreta di progettazione e confronto con il mondo del lavoro.