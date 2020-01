“La simulazione in ottica I4.0” seminario al Politecnico di Lecco

LECCO – Nel contesto del piano industriale europeo Industry 4.0 e di una crescente digitalizzazione, il settore manifatturiero ha visto una progressiva introduzione di strumenti di simulazione in supporto al processo produttivo.

In particolare, tecniche quali Virtual Commissioning, Digital Twin, Simulazione Meccatronica e Hardware-Inthe-Loop sono sempre più utilizzate per rendere più efficienti le fasi di progettazione, verifica, validazione, installazione e avviamento di processi industriali. Ciononostante, le conoscenze teoriche e pratiche a riguardo sono piuttosto limitate, anche se in continua evoluzione.

Per approfondire gli aspetti concettuali legati alle tecniche di simulazione e di valutarne la possibile implementazione in un vero contesto produttivo, la Camera di Commercio ha organizzato un seminario presso l’ateneo di Lecco del Politecnico di Milano.

L’appuntamento è per giovedì 16 gennaio dalle ore 9.30 alle ore 16.

PROGRAMMA

Ambiti di simulazione, hardware in the loop, virtual commissioning e digital twin

Presentazione casi studio

Applicazioni degli strumenti di simulazione a casi industriali: casi studio di analisi strutturali e dinamiche nel settore manifatturiero, modellazione di processi tecnologici tradizionali, simulazione e le tecnologie legate all’additive manufacturing

Docenti:

Simone Cinquemani, Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano

Daniele Catelani, MSCSoftware