L’Agenzia delle Entrate cambia sede e si trasferisce in corso Promessi Sposi

Addio al vecchio stabile di via Igualada, nuova sede per l’Agenzia delle Entrate di Lecco

Gli uffici si trasferiscono in corso Promessi Sposi nella zona del tribunale

LECCO – L’Agenzia delle Entrate di Lecco si prepara al trasferimento: da martedì 17 settembre gli uffici della Direzione provinciale di Lecco (ufficio territoriale, ufficio Legale, ufficio Controlli e l’ufficio provinciale Territorio – compreso l’ufficio Servizi di pubblicità immobiliare – Conservatoria) saranno operativi presso la nuova sede di Corso Promessi Sposi 27/c e 27/f, lasciando definitivamente la vecchia sede di via Igualada 8.

13-16 settembre chiusa per trasloco

Venerdì 13 e lunedì 16 settembre saranno i giorni di chiusura per trasloco. La chiusura, spiegano dall’agenzia, non riguarderà i servizi di pubblicità immobiliare (trascrizione, iscrizione e annotazione degli atti nei registri immobiliari) che saranno garantiti come di consueto anche nei giorni trasloco presso la vecchia sede.

Nei due giorni di chiusura i cittadini potranno comunque usufruire dei servizi dell’Ufficio territoriale rivolgendosi all’Ufficio di Merate, in via A. De Gasperi 133 dalle 8,30 alle 12,30.

Apertura il 17 settembre nella nuova sede

Dal 17 settembre tutti gli uffici e l’erogazione dei relativi servizi saranno operativi solo presso la nuova sede di Corso Promessi Sposi.

“Il trasloco porterà gli uffici finanziari in posizione maggiormente centrale e meglio servita dai mezzi di trasporto pubblico. Vi transitano vicine infatti 3 linee di autobus: la n. 4, 5 e la n. 1. E’ anche più vicina alla stazione ferroviaria e in prossimità di un’altra importante sede istituzionale pubblica, quella del Tribunale” fanno sapere dall’Agenzia.

La nuova collocazione in Corso Promessi Sposi si inserisce “in un importante progetto dell’Agenzia delle Entrate per la riorganizzazione delle proprie sedi in modo da favorire l’accessibilità ai cittadini, razionalizzare gli spazi dei propri uffici in modo più funzionale e conseguire nel contempo consistenti risparmi sui costi delle locazioni”.