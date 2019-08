L’agenzia viaggi chiude d’improvviso, rischio beffa per i vacanzieri

La Mondo Vacanze, con sede anche a Lecco, ha abbassato le serrande

Vacanze a rischio per i clienti. Cgil e Federconsumatori seguono la vicenda

LECCO – Una chiusura non annunciata, se non con un documento appeso alla vetrata delle filiali dove si fa sapere che “per mancanza di disponibilità finanziaria” si inviano i clienti che hanno prenotato il loro viaggio “ad avvalersi del fondo di garanzia”.

Succede alla Mondovacanze, succede anche a Lecco dove l’agenzia viaggi ha una delle sue quattro sedi (le altre a Somma Lombardo, Lentate e Gallarate).

A Lecco gli operatori dell’agenzia, con sede nel centro commerciale Le Piazze, hanno affisso un foglio dove si indica la chiusura della filiale e un numero di telefono da contattare.

Una notizia che ha sorpreso decine di clienti che avevano già prenotato il viaggio e che ora rischiano di non partire e di avviare la procedura di rimborso.

“Alcuni clienti avrebbero scoperto solo arrivati a destinazione che la vacanza non era stata prenotata pur avendo loro regolarmente pagato – fanno sapere in una nota Cgil e Federconsumatori – E questa crisi sta toccando turisti e lavoratori”.

“Anche i dipendenti sono direttamente coinvolti in questa spiacevole situazione – afferma il funzionario Diego Verdoliva della Filcams Cgil –, l’ultimo stipendio ricevuto risale a giugno, ma comunque hanno continuato a lavorare ugualmente e sono quindi parte lesa. In ogni caso stiamo già provvedendo a tutelare i dipendenti in ogni sede competente”.

Federconsumatori Lecco sta gestendo la questione con i clienti che hanno prenotato e già pagato i viaggi. Chiunque volesse avere informazioni in più può rivolgersi all’ufficio di via Besonda 11 a Lecco.