Lake Como Essence: Mostra Artigianato di Lariofiere sbarca a Mida Firenze

Positivo connubio tra l’artigianalità toscana e lariana

“L’artigianato del nostro territorio ha potuto avvalersi di una vetrina internazionale che ha garantito una grande visibilità”

ERBA – In questi ultimi nove giorni la Mostra Artigianato di Lariofiere, con il contributo della Camera di Commercio di Como Lecco e la stretta sinergia con le associazioni Confartigianato Imprese di Como e di Lecco, è stata presente a MIDA Firenze con uno stand di promozione delle eccellenze artigiane del Lago di Como. Ad avvalorare l’importanza della presenza della Mostra Artigianato del Lago di Como all’esposizione di Firenze è stata organizzata la visita, sabato 30 aprile, di una delegazione istituzionale e imprenditoriale composta dal presidente della Camera di Commercio Como Lecco, Marco Galimberti, dal Presidente di Confartigianato Imprese Como e Consigliere di Lariofiere Roberto Galli, dal Vicepresidente Vicario di Confartigianato Imprese Lecco Ilaria

Bonacina, dal Vicepresidente di Confartigianato Imprese Como Virgilio Fagioli, oltre ad altri imprenditori, rappresentanti di Confartigianato Como e Lecco.

La delegazione, con il Direttore di Lariofiere Silvio Oldani, ha incontrato il Presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini, i funzionari di Confartigianato Imprese Firenze e lo staff di MIDA. A margine dell’incontro, il Presidente della Camera di Commercio Marco Galimberti ha ringraziato il Presidente di Firenze Fiera Becattini e le istituzioni fiorentine per la splendida accoglienza riservata alla delegazione di Como e Lecco. Galimberti ha inoltre sottolineato il positivo connubio che si è venuto a creare tra l’artigianalità toscana e lariana, evidenziando la storia comune che vede la presenza degli artigiani lariani alla Mostra di Firenze già dal 1931 con l’esposizione del Mobile e del Merletto e la prospettiva di rafforzamento dei rapporti tra la Toscana e la Lombardia, per creare nuove sinergie di filiera e favorire una più ampia crescita delle opportunità di business per gli artigiani lariani e toscani.

Per il Vicepresidente Vicario di Confartigianato Lecco, Ilaria Bonacina ha detto: “la presenza di una delegazione istituzionale alla Mostra di Firenze vuole rappresentare l’importanza che il sistema economico camerale e associativo attribuisce alla Mostra Artigianato che si svolge annualmente a Lariofiere. Confrontandoci con l’esperienza degli organizzatori di MIDA e ponendo a fattor comune le best practices acquisite negli anni, vogliamo individuare le migliori azioni per favorire sempre più la partecipazione dei nostri artigiani alla Mostra di Erba a loro dedicata”.

Evidenziando il successo complessivo dell’iniziativa, il presidente di Lariofiere Fabio Dadati

spiega: “Per l’intera durata della Mostra, ambientata nella storica e suggestiva location di Fortezza da Basso, l’artigianato del nostro territorio ha potuto avvalersi di una vetrina internazionale che ha garantito una grande visibilità nei confronti di un pubblico rimasto

estasiato dalla bellezza delle creazioni artigianali legate al progetto Lake Como Essence,

diretta emanazione del saper fare degli artigiani lariani. Il racconto di Lake Como Essence è partito dal legno, dal tessuto e dal metallo per arrivare a celebrare la seta comasca, le lavorazioni meccaniche lecchesi, il design e l’arte del mobile brianzoli, in un contesto in cui il valore del Made in Italy trova ampia promozione e diffusione a livello internazionale”.

A testimonianza di come l’artigianato territoriale sia sempre stato un grande protagonista dell’economia italiana, la Regione Toscana, con l’organizzazione dell’Archivio Storico, ha dedicato una mostra alla storia di MIDA che attraversa anche la storia del nostro Paese, dagli anni del fascismo fino agli anni Settanta, raccontando aspetti economici, culturali, di costume, d’arte, ma anche politici e sociali; ebbene, tramite la proiezione di bellissimi filmati storici dell’Istituto Luce è stato possibile ammirare la maestosa presenza delle Regie Scuole professionali dei Mobili e del Merletto di Cantù alle prime fiere dell’Artigianato di Firenze, risalenti agli anni 1931 e 1933.

“Con l’attuazione del progetto di partecipazione a Mida 2022 – conclude il presidente di

Confartigianato Como e Consigliere di Lariofiere Roberto Galli – si aprono i lavori di accompagnamento all’imponente organizzazione della 49^ edizione della Mostra Artigianato del Lago di Como, in programma dal 30 ottobre al 6 novembre 2022. Ci stiamo avvicinando al 50^ anniversario della Mostra e ogni progetto che verrà messo in campo sarà finalizzato a tratteggiare modalità originali ed evolute per promuovere l’artigianato in tutte le sue connotazioni e soprattutto come prospettiva professionale totalizzante, qualificante e competitiva per le scelte lavorative dei nostri giovani”.