Lake Como Venture Lab, aperta la call per startup deeptech tra meccatronica e MedTech

Candidature entro il 30 giugno per il programma promosso da Confindustria Lecco e Sondrio con il Politecnico di Milano

Le startup selezionate avranno accesso gratuito a spazi di incubazione, mentorship scientifica e contatti con investitori e imprese del territorio

LECCO – C’è tempo fino al 30 giugno per candidarsi alla prima edizione di “Lake Como Venture Lab”, il programma dedicato alle startup deeptech nei settori della meccatronica e del MedTech promosso da Confindustria Lecco e Sondrio insieme al Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco.

L’obiettivo del progetto è creare sul territorio un ecosistema di riferimento per startup innovative ad alto contenuto tecnologico, mettendo in connessione ricerca, impresa e investitori nel cuore di uno dei principali distretti manifatturieri italiani.

Il programma si rivolge a startup attive nelle verticali della meccatronica e del MedTech con un forte potenziale di crescita e scalabilità. Tra gli elementi distintivi dell’iniziativa, il fatto che il percorso sia gratuito ed equity free, senza quindi richieste di investimento o quote societarie alle realtà selezionate.

Le startup che entreranno nel programma potranno contare per dodici mesi su una sede operativa all’interno del campus lecchese del Politecnico di Milano, con accesso agli spazi di incubazione, ai laboratori e alle infrastrutture universitarie dedicate alla ricerca e alla prototipazione.

Accanto agli spazi fisici, il progetto offrirà mentorship scientifica, formazione su sviluppo commerciale e investor relations, oltre alla possibilità di confrontarsi con un advisory board internazionale e con il tessuto industriale del territorio.

Il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco parteciperà al programma come partner scientifico, mettendo a disposizione laboratori, attività di tutoraggio e iniziative formative rivolte anche agli studenti, con l’obiettivo di favorire la diffusione della cultura imprenditoriale.

Confindustria Lecco e Sondrio coordinerà invece la strutturazione dell’ecosistema e la creazione di connessioni strategiche con imprese, investitori e attori pubblici e privati, mentre la Camera di Commercio di Como-Lecco sosterrà economicamente il progetto attraverso un grant annuale destinato a coprire i costi di incubazione e e tutoraggio.

Le candidature saranno valutate da un selection panel composto da rappresentanti del mondo imprenditoriale, universitario e dell’innovazione, tra cui il presidente di Confindustria Lecco e Sondrio Marco Campanari, il presidente della Camera di Commercio Como-Lecco Ezio Vergani e Marco Santambrogio.

Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono disponibili sul sito di Lake Como Venture Lab.