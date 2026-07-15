Lake Como Venture Lab: ben 59 start up hanno risposto alla call per l’innovazione

Il programma vede coinvolti Confindustria Lecco e Sondrio, Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Camera di Commercio di Como-Lecco

Candidature anche dall’estero: saranno poi tre le aziende ammesse al programma

LECCO – Sono 59 le startup che hanno aderito alla call per il primo batch del programma Lake Como Venture Lab, segnando un risultato che dimostra l’interesse del progetto e dell’ecosistema nel quale si colloca. Un ecosistema dove la capacità dei soggetti coinvolti – Confindustria Lecco e Sondrio, Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e Camera di Commercio di Como-Lecco – di lavorare in sinergia è un plusvalore imprescindibile.

Altro elemento di successo è la provenienza geografica delle startup che hanno preso parte alla call, che va ben oltre i confini non solo territoriali ma anche nazionali: dall’Italia sono arrivate 34 application, 15 sono quelle che provengono da altri Paesi europei e 6 quelle di provenienza extra-europea.

Confindustria: “Il 38% delle candidature arriva dall’estero”

“Sono estremamente soddisfatto di questo risultato, che attesta l’autorevolezza che è stata riconosciuta al nostro progetto – commenta Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio – e l’ottimo lavoro sin qui svolto dalla sua coordinatrice Federica Pasini e da tutto il team. Avere avuto cinquantanove application di qualità, di cui il 38% proveniente dall’estero, con vari partecipanti che hanno applicato da Paesi dell’UE ed extra-UE, anche da USA e Nord Africa, è un grande successo tenendo conto che Lake Como Venture Lab non esisteva fino a qualche mese fa. Ora si apre una fase altrettanto importante: la selezione delle tre migliori startup e la loro incubazione finalizzata a farle scalare. È un processo parimenti delicato ed importante, che non ho dubbi verrà eseguito con l’autorevolezza e la capacità che derivano dall’alto profilo delle figure che abbiamo coinvolto nel selection panel e nell’advisory board”.

Politecnico: “L’ecosistema lecchese è attrattivo”

«Le candidature ricevute confermano l’attrattività dell’ecosistema lecchese per aspiranti startupper deeptech anche oltre i confini nazionali, e testimoniano il valore di un progetto costruito sulla collaborazione tra università, imprese e istituzioni” dichiara Marco Tarabini, Prorettore delegato del Polo territoriale di Lecco. “Per il Politecnico il risultato conferma la necessità di pensare sempre di più a modelli che mettano la ricerca applicata e i laboratori al servizio della crescita di nuova imprenditoria, per trasformare idee ad alto contenuto tecnologico in soluzioni concrete per supportare l’evoluzione del nostro ecosistema produttivo. La fase di selezione sarà un passaggio decisivo per individuare le startup con il maggiore potenziale di crescita e accompagnarle, attraverso il programma di incubazione, dal proof of concept alla validazione tecnologica e di mercato”.

Camera di Commercio: “Sinergia virtuosa”

“La significativa risposta internazionale conferma l’attrattività del nostro territorio – aggiunge Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco -. L’Ente camerale sostiene il Lake Como Venture Lab con convinzione perché l’innovazione deeptech e la sinergia tra imprese, istituzioni e atenei sono leve imprescindibili per garantire la futura competitività del nostro sistema manifatturiero”.

Il 21 luglio il pitch day

La prima valutazione delle candidature porterà ad una selezione ristretta delle startup che parteciperanno al pitch day – in calendario il 21 luglio – per essere valutate dal Selection Panel composto da Marco Campanari, Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio; Ezio Vergani, Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco; Marco Santambrogio, Politecnico di Milano, Delegato della Rettrice per i programmi di imprenditorialità studentesca, Responsabile del NECSTLab; Federica Biancon, COO e co-founder PhotonPath, ex Investment Manager PoliHub; Ivan Quadrio, Global VP Baxter International; Alessia Cerbone, Founder, Ex Investment Associate LVenture, Founder e Forbes Under 30; Emil Abirascid, Founder e Editor in Chief StartupBusiness.

A seguito del pitch day, saranno 3 le startup ammesse al programma.

A supporto del percorso, il programma, coordinato da Federica Pasini, conta su un Advisory Board prestigioso e qualificato, che contribuirà a creare connessioni strategiche e opportunità di crescita fondamentali per lo sviluppo e la scalabilità delle startup selezionate. A comporlo sono Isabelle Andrieu, Co-founder & Chairwoman Translated, CEO Pi School; Augusto Coppola, Managing Partner di Cloud Accelerator e Direttore del Bocconi Future Founders Program; Emanuela Girardi, Fondatrice e Presidente di Pop AI, Presidente ADRA; Jeff Lyons, CEO di Media Lario; Franco Molteni, Direttore Scientifico di Villa Beretta Rehabilitation Research Innovation Institute e Direttore Clinico del Centro di Riabilitazione Villa Beretta; Stefano Quintarelli, imprenditore, informatico e pioniere di Internet in Italia; Luca Rossettini, CEO D-Orbit; Alberto Sangiovanni Vincentelli, Professore UC Berkeley e co-founder di Cadence e Synopsys.

Lake Como Venture Lab è il programma progettato e costruito da Confindustria Lecco e Sondrio, in partnership con il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano e con il sostegno della Camera di Commercio di Como-Lecco, per creare, nel cuore di uno dei distretti manifatturieri italiani di eccellenza, l’ecosistema di riferimento per le startup deeptech nei settori della Meccatronica e del MedTech.

Tutte le info sono disponibili sul sito www.lakecomoventurelab.com