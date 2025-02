Lario Reti Holding cerca 2 addetti progettazione investimenti e modellazione reti fognarie

La società gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Lecco

LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di 2 professionisti per il ruolo di Addetti alla Progettazione degli Investimenti e alla Modellazione delle Reti Fognarie. La società gestisce il servizio idrico integrato della provincia di Lecco. Le candidature dovranno essere inviate entro il 2 marzo.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con il seguente inquadramento: Impiegato CCNL per il settore Gas-Acqua; Inquadramento non superiore al 6° livello; Full time 38 ore e 30 minuti settimanali; Periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua.

La Società si riserva la possibilità di attribuire un inquadramento differente in base alle professionalità e competenze del candidato.

Le figure selezionate saranno inserite nella “Divisione Tecnica – Funzione Progettazione Investimenti e Modellazione Reti Fognarie” e si occuperanno, a titolo esemplificativo, ma non limitativo, dei seguenti compiti:

Attività, anche di campo, necessarie alla costruzione e calibrazione dei modelli di reti fognarie, del tipo nera, mista e meteorica, al fine di implementare studi per l’analisi del loro funzionamento, di elaborare piani di efficientamento e di risolvere eventuali casi critici di mancanza del rispetto delle normative vigenti in materia;

Predisposizione di relazioni e rapporti tecnici relativi alle simulazioni idrauliche eseguite, contenenti i risultati delle verifiche, commenti, indicazioni ai fini di una migliore gestione della rete fognaria e/o a supporto del settore progettazione;

Progettazione di reti e impianti idrici (acquedotto, fognatura e depurazione) secondo le specifiche indicate, per ogni fase, dal D.L. 36/2023 e s.m.i.;

Elaborazione di PSC secondo le specifiche del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Analisi di proposte progettuali relative ad Ambiti di Trasformazione o lottizzazioni, rapporti con l’Ufficio d’Ambito e professionisti incaricati, stesura di preventivi e prescrizioni;

Tenere rapporti con altri uffici aziendali, con collaboratori esterni all’azienda, nonché con enti quali ATO, Regione, Provincia, Comuni.

Per candidarsi è possibile consultare questo sito web.