Lario Reti Holding cerca un esperto in amministrazione e finanza

Il gestore del servizio idrico provinciale cerca una nuova figura da inserire in organico

Candidature entro e non oltre il 25 giugno

LECCO – Lario Reti Holding, Società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ricerca un esperto in amministrazione e finanza. Offerto contratto a tempo indeterminato con inquadramento non superiore a Quadro del CCNL Gas – Acqua Utilitalia.

Per gli interessati, candidature da far reperire entro e non oltre il 25 giugno.

Maggiori informazioni e candidature sul nostro sito: