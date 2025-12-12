Lario Reti Holding cerca un ingegnere per modellazione idraulica e ricerca perdite

Posizione aperta nella Divisione Tecnica per gestire e analizzare reti idriche

Contratto a tempo pieno e indeterminato. Le candidature potranno essere presentate entro l’11 gennaio

LECCO – Per garantire un adeguato turnover, Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica e Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, ricerca un ingegnere specializzato in modellazione idraulica e ricerca perdite.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento da impiegato secondo il CCNL del settore Gas-Acqua, non superiore al 5° livello, con orario full time di 38 ore e 30 minuti settimanali e periodo di prova previsto dalla legge e dal CCNL Gas-Acqua.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente tramite la sezione Lavora con noi del sito di Lario Reti Holding (www.larioreti.it/lavora-con-noi/) entro l’11 gennaio.