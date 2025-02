Lario Reti Holding è alla ricerca di un coordinatore sportelli e contact center

Contratto a tempo pieno e indeterminato

Candidature da inviare entro il 9 marzo

LECCO – Lario Reti Holding S.p.A., società a totale partecipazione pubblica, è il Gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di potenziare la propria struttura, ricerca una figura di un coordinatore sportelli e contact center.

L’assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con il seguente inquadramento: Impiegato CCNL per il settore Gas-Acqua; Inquadramento non superiore al 5° livello; Full time 38 ore e 30 minuti settimanali; Periodo di prova come da previsioni di legge e da CCNL Gas-Acqua.

La figura sarà inserita nella “Divisione Corporate – Area Gestione Clienti – Contact Center” e si occuperà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti compiti:

Coordinare le attività quotidiane del contact center;

Stabilire obiettivi giornalieri, settimanali e mensili;

Motivare il personale per raggiungere gli obiettivi stabiliti;

Raccogliere dati e stilare report sulle performance del call center;

Risolvere le situazioni potenzialmente critiche (reclami, richieste complesse…)

Gestire i rapporti con clienti e responsabili;

Gestire le chiamate dei Clienti per quanto riguarda, a titolo esemplificativo, la fatturazione, allacci ai servici, ecc.;

Gestire la corrispondenza in back office tramite canali mail;

Gestire i rapporti con gli utenti in front office.

Le candidature potranno pervenire unicamente tramite la sezione “Lavora con noi” del sito di Lario Reti Holding: www.larioreti.it/lavora-con-noi/ entro il giorno 9 marzo.