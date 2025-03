La sede di lavoro sarà in provincia di Monza e Brianza

LECCO – Lario Reti Holding e BrianzAcque selezionano un Tecnico di Laboratorio, per potenziare la nascente Rete di Impresa tra i due gestori del Servizio Idrico Integrato. La sede di lavoro sarà in provincia di Monza e Brianza. Candidature entro e non oltre il giorno 30 marzo 2025. Maggiori informazioni e candidature su: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/tecnico-laboratorio/