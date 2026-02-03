Lario Reti Holding e BrianzAcque, online il nuovo portale della rete d’impresa NET

Lo scorso 12 gennaio l’avvio operativo della collaborazione tra i laboratori

Un campione di acqua potabile prelevato a Lecco e analizzato per la prima volta a Biassono

LECCO – È online il nuovo sito internet www.n-e-t.it, il portale ufficiale di NET – Nuove Energie Territoriali, la rete d’impresa che unisce BrianzAcque e Lario Reti Holding, gestori pubblici del Servizio Idrico Integrato delle province di Monza e Brianza e Lecco. Il lancio del portale procede di pari passo con l’avvio operativo della collaborazione tra i laboratori di analisi delle due società, segnando una nuova tappa nel percorso di cooperazione industriale tra i due gestori.

La collaborazione tra i laboratori si inserisce in un cammino condiviso avviato già dal 2022 che ha consentito di mettere a fattor comune strumentazione d’avanguardia e competenze specialistiche per il monitoraggio dell’acqua destinata al consumo umano nelle province di Monza e Brianza e Lecco, con particolare attenzione ai contaminanti emergenti previsti dalla Direttiva UE 2020/2184.

Con NET, questa sinergia entra oggi in una fase strutturata e stabile. Il lavoro congiunto ha portato alla definizione di un unico piano di campionamenti e analisi, all’adozione di un sistema informativo comune (LIMS), a una regia unitaria per gli acquisti e all’allineamento delle procedure operative, con l’obiettivo di superare duplicazioni di costi e rafforzare efficienza, qualità e specializzazione dei servizi.

“Questa nuova sinergia operativa con BrianzAcque si aggiunge a quelle già esistenti su Energy Management e Internal Audit – afferma Lorenzo Riva, Presidente di Lario Reti Holding – Oggi è fondamentale lavorare sempre più in sinergia con i nostri colleghi delle provincie limitrofe, in modo da liberare risorse che possiamo dedicare agli investimenti, riducendo la pressione sulla crescita tariffaria”.

“Mettere a sistema i laboratori di analisi – aggiunge Enrico Boerci, Presidente e Amministratore Delegato di BrianzAcque – significa rafforzare la qualità del servizio, migliorare l’efficienza e affrontare in modo più strutturato sfide sempre più complesse, dai contaminanti emergenti all’evoluzione del quadro normativo. È un esempio virtuoso di cooperazione industriale che guarda al futuro del servizio idrico e alla tutela della salute dei cittadini”.

Il 12 gennaio un campione di acqua potabile prelevato da Lario Reti Holding a Lecco è stato analizzato per la prima volta presso il laboratorio di BrianzAcque di Biassono, segnando simbolicamente l’avvio operativo della rete NET nell’ambito delle attività di laboratorio.

NET – Nuove Energie Territoriali, nata nel 2025 come evoluzione di un percorso di collaborazione iniziato già nel 2021, rappresenta un modello innovativo di cooperazione tra aziende pubbliche, pensato per affrontare insieme le grandi sfide del settore idrico: cambiamento climatico, transizione energetica, innovazione tecnologica e crescente complessità normativa. Il contratto di rete, in vigore fino al 2030, consente ai partecipanti di operare in modo flessibile, mantenendo piena autonomia societaria e condividendo strategie, know-how e progetti.

Il network rimane aperto all’ingresso di altri soggetti interamente pubblici o a prevalente capitale pubblico, anche di settori diversi da quello idrico. Tutte le attività e i progetti di NET sono consultabili sul nuovo portale www.n-e-t.it, pensato come spazio di racconto, trasparenza e condivisione di un modello di cooperazione pubblico–pubblico replicabile e orientato allo sviluppo sostenibile dei territori.