Lario Reti Holding, ecco la bolletta interattiva: un nuovo modo di leggere i consumi

Un nuovo strumento a disposizione dei clienti che, inquadrando il Qr Code, potranno accedere ai servizi

La bolletta interattiva vuole essere garanzia di migliore organizzazione e semplicità di lettura e comprensione dei consumi

LECCO – Da oggi, inquadrando il QR Code presente sul frontespizio di tutte le bollette idriche, si potrà accedere a un ambiente interattivo, progettato per migliorare la lettura e la comprensione dei consumi ma non solo.

La bolletta interattiva è garanzia di migliore organizzazione (a differenza del formato

cartaceo sfrutta lo spazio digitale per mostrare in modo innovativo e strutturato le

informazioni delle utenze), permette di accedere all’archivio delle proprie bollette, uno dei

servizi più richiesti, a partire dalla prima bolletta interattiva verso quelle successive e di

avere grafici, spiegazioni e consigli, sempre a portata di mano.

Con la bolletta interattiva i dati della fattura prendono vita tramite grafici, tabelle e animazioni che facilitano la lettura e consultazione dei dati. Inoltre, premendo il tasto “PagaSubito” sarà possibile avviare istantaneamente la procedura di pagamento online tramite PagoPA.