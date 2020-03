Lario Reti Holding: non vi sono rischi di contagio dalle acque di rete

Sospensione servizio casette dell’acqua e rassicurazioni di ISS e Ministero

Gli esperti rassicurano: non vi sono rischi di contagio dalle acque di rete.

LECCO – Lario Reti Holding comunica che tutte le casette dell’acqua in gestione sono state chiuse dal 20 marzo 2020, a seguito delle disposizioni della Prefettura di Lecco e al fine di evitare assembramenti in loco. La Prefettura ha infatti stabilito come, nelle code ai distributori, non fosse possibile garantire la distanza di sicurezza tra le persone.

A questo proposito, ricordiamo inoltre che l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e il Ministero della Salute hanno dichiarato che “…le acque di rubinetto sono certamente sicure rispetto ai rischi di trasmissione della COVID-19 e non sussistono motivi di carattere sanitario che debbano indurre i consumatori a ricorrere ad acque imbottigliate o bevande diverse”.

Lario Reti Holding vuole quindi ricordare a tutti i cittadini della Provincia di Lecco che l’acqua di rubinetto è buona, sicura, controllata e disponibile direttamente a casa propria.