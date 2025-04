Lario Reti Holding ottiene la certificazione internazionale ISO 45001

Si conferma nuovamente l’impegno nei confronti di qualità, ambiente e sicurezza, evidenziando un approccio integrato alla gestione

LECCO – Lario Reti Holding ha recentemente ottenuto la certificazione internazionale UNI EN ISO 45001:2023, rilasciata dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, che definisce i requisiti per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Questo importante riconoscimento attesta il significativo impegno di Lario Reti Holding nel migliorare la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro, grazie all’adozione di strategie mirate alla prevenzione di infortuni e malattie professionali, all’identificazione e al controllo dei rischi per i lavoratori, arrivando a garantire la conformità alle normative vigenti e promuovendo il continuo miglioramento delle proprie prestazioni attraverso un costante monitoraggio e la revisione dei processi.

Attraverso il processo di audit, Lario Reti Holding ha inoltre riconfermato il proprio impegno per la qualità e l’ambiente ottenendo la ricertificazione ISO 9001 e ISO 14001.

L’esito positivo della verifica ha inoltre portato alla certificazione ISO 45001 a tutti i siti e i processi aziendali, consolidando un approccio integrato alla gestione di qualità, ambiente e sicurezza “L’ottenimento della certificazione ISO 45001 e il rinnovo delle certificazioni ISO 9001 e ISO 14001, con estensione a tutti i nostri siti aziendali, rappresentano un risultato di cui andare orgogliosi – spiega Vincenzo Lombardo, Direttore Generale di Lario Reti Holding – Questo traguardo conferma il nostro impegno costante per la qualità, la sostenibilità e la sicurezza sul lavoro, principi fondamentali su cui basiamo la nostra attività. Ovviamente, non ci fermiamo qui: la certificazione è anche l’inizio di un nuovo percorso; continueremo a lavorare per garantire ambienti di lavoro sempre più sicuri ed efficienti, con un occhio di riguardo alla tutela dell’ambiente e al miglioramento continuo dei nostri processi.”