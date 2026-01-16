Lario Reti Holding ricerca due figure professionali

Addetto servizi all’Utenza-Attivazioni-Disattivazioni

Addetto gestione credito per sostituzione maternità

LECCO – Sono stati pubblicati due nuovi annunci di lavoro, per inserire nel team di Lario Reti Holding due nuove figure professionali.

Si cercano un addetto servizi all’Utenza-Attivazioni-Disattivazioni (candidature entro e non oltre il giorno 8 febbraio 2026) e un addetto gestione credito per sostituzione maternità (candidature entro e non oltre il giorno 1 febbraio 2026).

Maggiori dettagli al seguente link: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/