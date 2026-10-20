Lario Reti Holding ricerca un addetto/a progettazione/direzione lavori impianti elettrici e automazione industriale

Termine candidatura entro e non oltre il giorno 8 novembre 2026

LECCO – Lario Reti Holding, società a totale partecipazione pubblica, è il gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco e, al fine di garantire un adeguato turnover, ricerca un addetto/a progettazione/direzione lavori impianti elettrici e automazione industriale. Termine candidatura entro e non oltre il giorno 8 novembre 2026. Tutte le informazioni al seguente link: www.larioreti.it/lavora-con-noi/progettazione-direzione-lavori-impianti-elettrici-automazione-industriale.