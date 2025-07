Lario Reti Holding ricerca uno stagista per l’area Business Intelligence

Un’opportunità formativa della durata di sei mesi con rimborso spese mensile

Candidature aperte fino al 30 settembre

LECCO – Lario Reti Holding è alla ricerca di uno stagista da inserire nell’area Business Intelligence. La risorsa selezionata sarà coinvolta in un tirocinio formativo della durata di sei mesi, con un rimborso spese mensile di 700 euro e accesso al servizio mensa aziendale.

La risorsa selezionata, in affiancamento al tutor aziendale, sarà inserita nell’area Business Intelligence e si occuperà di analisi dei dati, strutturazione di database e creazione di report. Collaborerà con il team dedicato alla progettazione dell’architettura dei dati aziendali e alla gestione degli strumenti di analisi e pianificazione.

Il tirocinio ha l’obiettivo di favorire lo sviluppo di competenze e il raggiungimento di una buona autonomia nell’analisi dei dati, nella strutturazione di database e nella creazione di report.

Requisiti minimi di accesso: Laurea in una delle seguenti classi: L-31, L-35, L-41, LM-31, LM-32, oppure diploma di perito industriale in informatica; Buona conoscenza della lingua inglese; Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office; Conoscenze di base in ambito data warehousing, modellazione dei dati e processi ETL/ELT.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il portale dei servizi per l’impiego della Provincia di Lecco. Le candidature in linea con i requisiti potranno essere valutate anche attraverso una prova pratica. La selezione è aperta a candidati di entrambi i sessi, in conformità alla Legge 903/77.

Termine per la candidatura: entro e non oltre il 30 settembre.

Per candidarsi è possibile consultare questo sito.