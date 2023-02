Lariofiere, al via la 14^ edizione di Fornitore Offresi

Il Salone della Subfornitura meccanica si è aperto con il convegno dedicato alla formazione e all’occupazione

Sarà possibile visitare la fiera fino domenica 11 febbraio

ERBA – Si è aperto questa mattina, giovedì 9 febbraio, Fornitore Offresi, il Salone Internazionale della Subfornitura Meccanica in scena fino a domenica 11 presso il centro espositivo Lariofiere. Una vetrina dedicata alla filiera meccanica, settore trainante dell’economia del territorio lariano ma non solo, che quest’anno ha richiamato ben 345 aziende espositrici, 57 in più rispetto alla scorsa edizione.

Numeri che premiano la qualità della manifestazione, come sottolineato dal presidente di Lariofiere Fabio Dadati: “Fornitore Offresi si è dimostrato negli anni un salone in grado di intercettare i reali bisogni di domanda ed offerta, offrendo un contesto ideale per costruire nuove relazioni d’affari e creare connessioni”.

La fiera è stata inaugurata dal convegno “Shock energetico o shock demografico e occupazionale? Manca l’energia o il personale qualificato?”. Al tavolo dei relatori i professori Giulio Sapelli, economista, e Aldo Bonomi, sociologo, Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como Lecco, Raffaele Crippa, direttore ITS Lombardia Meccatronica, Stefano Mariani, Direttore del Centro di Formazione Professionale Enfapi Como e Mattia Fensi, giovane con formazione in Its Meccatronica e assunto dal Gruppo Pittini di Verona. Moderatore Sebastiano Barisoni, vicedirettore Esecutivo Radio24.

“Un tema di grande attualità – è intervenuto il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi – nel nostro paese e nella nostra regione viviamo un significativo calo demografico ed un mismatch tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Dobbiamo lavorare tutti insieme, istituti scolastici, famiglie, istituzioni, aziende, per colmare questo divario, fare un’analisi, arrivare a fare previsioni su quali saranno le occupazioni più richieste nei prossimi anni. Io credo che il lavoro da fare sia anche e soprattutto culturale, non solo economico e aziendale”.

La fiera, allestita nei tre padiglioni del centro espositivo, ospita un’offerta espositiva di altissimo livello che punta a soddisfare tutte le possibili richieste nel campo delle lavorazioni meccaniche, ma anche dell’elettromeccanica, della meccatronica, della robotica e delle automazioni industriali.

I numeri della 14^ edizione: 345 le aziende di settore espositrici dirette, 260 aziende rappresentate italiane ed estere, 4 testate di settore media partner.

QUI tutte le informazioni sul salone

GALLERIA FOTOGRAFICA