Lariofiere chiude il 2025 con un risultato positivo e in crescita per il terzo anno consecutivo

Utile netto pari a € 71.483 (+117% rispetto al 2024)

Gli indicatori gestionali danno concretezza al percorso di consolidamento avviato

ERBA – La Fondazione Lariofiere archivia l’esercizio 2025 con un risultato economico positivo e in crescita per il terzo anno consecutivo e con indicatori gestionali che danno concretezza al percorso di consolidamento avviato. Il bilancio consuntivo approvato dall’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei presenti, evidenzia un utile netto pari a € 71.483 (+117% rispetto al 2024) accompagnato da un significativo incremento della redditività operativa e dal consolidamento dell’attività fieristica e congressuale della Fondazione.

I ricavi complessivi si attestano a € 4.294.991, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente ma con una composizione sempre più orientata all’attività caratteristica e con una crescita significativa della redditività operativa. Il valore aggiunto segna un +7%, raggiungendo € 1.786.935, mentre il margine operativo lordo (EBITDA) registra un incremento del 54%, attestandosi a € 468.123. Un risultato particolarmente significativo se letto nella complessità del contesto che ha caratterizzato negli ultimi anni il sistema fieristico nazionale e la stessa Fondazione, chiamata ad affrontare gli effetti della crisi pandemica, l’aumento dei costi energetici, l’instabilità dei mercati e il peso dell’indebitamento contratto nel periodo post-Covid per garantire continuità operativa e mantenimento della struttura.

A trainare il miglioramento della performance economica è stato soprattutto il significativo incremento dell’attività di quartiere, con una crescita marcata delle manifestazioni e degli eventi organizzati da terze segreterie che scelgono Lariofiere come location per i propri eventi. Le manifestazioni realizzate da organizzatori esterni sono passate da 4 a 10 nel 2025, triplicando il valore aggiunto generato rispetto al 2024. Un risultato ottenuto grazie alla capacità di attrarre nuovi eventi e valorizzare sempre di più i servizi tecnici e organizzativi offerti dal quartiere fieristico.

Parallelamente, si consolida anche il ruolo di Lariofiere come organizzatore diretto di manifestazioni di riferimento per il territorio e per le filiere produttive che maggiormente ne caratterizzano l’economia. In particolare, Fornitore Offresi Meccanica si conferma il principale evento business della Fondazione, capace da solo di generare circa un quarto del fatturato complessivo dell’ente. Positivi anche i risultati di Ristorexpo, Agrinatura, Young, Mostra Artigianato e delle attività congressuali, che nel 2025 hanno portato a Lariofiere circa 50 eventi tra assemblee, convention, incontri istituzionali e appuntamenti aziendali.

“Il risultato approvato oggi dall’Assemblea dei Soci assume un valore strategico per la Fondazione – dichiara il Presidente della Fondazione Lariofiere Marco Galimberti – non soltanto per il miglioramento degli indicatori economici e patrimoniali, ma soprattutto perché consolida le condizioni necessarie per dare piena attuazione al piano di sviluppo avviato dal Consiglio Direttivo sin dal proprio insediamento. Disporre di una gestione economicamente solida, capace di generare marginalità operativa e sostenere investimenti, rappresenta un elemento essenziale per rafforzare il posizionamento competitivo della Fondazione e accompagnarne la crescita nel medio periodo. Particolarmente rilevante è il consolidamento dell’attività caratteristica, sia sul fronte delle manifestazioni organizzate direttamente sia attraverso la crescita dell’attività di quartiere, delle mostre indirette e del comparto congressuale. Si tratta di dinamiche coerenti con l’impianto strategico definito dalla governance e orientate ad ampliare progressivamente la capacità attrattiva e la competitività del quartiere fieristico”.

Il Presidente Galimberti ha inoltre voluto riconoscere il contributo determinante del suo predecessore, Fabio Dadati, che ha guidato la Fondazione Lariofiere fino allo scorso mese di luglio: “Desidero esprimere un sincero ringraziamento a Fabio Dadati e al suo Consiglio Direttivo per il percorso costruito negli anni alla guida di Lariofiere e per il contributo assicurato anche nella fase di transizione. Con lui voglio condividere la soddisfazione per i risultati approvati oggi che sono la giusta sintesi di impegno e visione strategica condivisa”.

“Guardiamo ora al futuro– conclude il Presidente Galimberti – con fiducia e con obiettivi chiari. Gli ottimi risultati che hanno caratterizzato l’avvio di questo mandato costituiscono una base concreta su cui costruire un percorso di crescita dimensionale, economica e progettuale della Fondazione, rafforzando il ruolo di Lariofiere quale piattaforma fieristica e congressuale di riferimento per il Nord Ovest della Lombardia e quale ecosistema capace di attrarre progettualità, generare valore economico e rafforzare il legame con il sistema imprenditoriale e istituzionale del territorio”.