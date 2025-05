Lariofiere, dal 15 al 18 maggio torna la Mostra Edilizia Civile e Industriale

Grande novità di quest’anno è la programmazione congiunta di MECI e Forlener

Un ricco calendario di eventi per parlare di innovazione, sinergie e futuro sostenibile per il settore delle costruzioni

ERBA – Dal 15 al 18 maggio torna a Lariofiere MECI – Mostra Edilizia Civile e Industriale – appuntamento storico e di riferimento per la filiera dell’edilizia e delle costruzioni. L’edizione 2025 si presenta profondamente rinnovata nei contenuti e nelle collaborazioni grazie al ruolo strategico di Ance Como, Ance Lecco Sondrio e Ance Lombardia, partner di progetto insieme a Lariofiere, agli Ordini Professionali che hanno contribuito alla definizione di un programma articolato, volto ad attrarre un pubblico sempre più qualificato e alla Camera di Commercio Como Lecco che anche quest’anno ha voluto dare il proprio sostegno all’iniziativa.

MECI 2025 sarà l’occasione per mettere al centro i temi chiave dell’evoluzione del comparto: Intelligenza Artificiale applicata all’edilizia, rigenerazione urbana, transizione ecologica e valorizzazione territoriale, anche attraverso iniziative come Invest in Lake Como che punta i riflettori sulle progettualità emblematiche per il territorio lariano.

Grande novità di quest’anno è la programmazione congiunta di MECI e Forlener, il salone dedicato alla filiera foresta, legno, energia, che aprirà dal 16 al 18 maggio negli spazi interni ed esterni di Lariofiere. Una sinergia che amplia l’offerta complessiva della manifestazione, puntando i riflettori sul tema della sostenibilità e sulle tecnologie legate all’efficienza energetica.

“Questa edizione segna un importante cambio di passo per la manifestazione – ha dichiarato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, durante la conferenza di presentazione martedì mattina – che oggi più che mai si propone come contenitore di contenuti, esperienze e competenze. La collaborazione con Ance Como e Ance Lecco Sondrio e con gli Ordini Professionali testimonia un lavoro di rete a favore del settore e del suo sviluppo volto ad avvicinare sempre più la mostra agli imprenditori e agli operatori della filiera. Il focus sull’Intelligenza Artificiale, ad esempio, è il frutto della consapevolezza che le nuove tecnologie rappresentano una risorsa straordinaria per aumentare la qualità, la sicurezza e l’efficienza dei processi costruttivi. Un altro tema centrale sarà la rigenerazione urbana, affrontata attraverso progetti concreti, come Invest in Lake Como, che punta a promuovere interventi di riqualificazione emblematici, nella convinzione che la crescita di un territorio passi anche dalla sua capacità di valorizzare spazi e competenze, mettendo in connessione attori pubblici e privati. La scelta di integrare Forlener – ha aggiunto Dadati – è un significativo passo verso una nuova visione sostenibile dell’edilizia, in grado di rispondere alle sfide ambientali ed economiche del presente. La collaborazione con Forlener arricchisce il programma, integrando il tema dell’efficienza energetica e delle bioenergie in un contesto già fortemente orientato alla sostenibilità”.

“Anche quest’anno – prosegue l’Ing. Filippo Pontiggia, Vice Presidente di ANCE Como e Coordinatore del Comitato Promotore della mostra – a latere del core business espositivo, ci siamo impegnati per organizzare diversi incontri informativi e formativi, insieme agli Ordini Professionali e alle altre Associazioni di Categoria delle Province. L’attenzione si è concentrata, principalmente, sulla formazione, tema ormai fondamentale per tutti i settori produttivi – tra l’altro, molto sentito anche dalle imprese lombarde – oltre che su “Sviluppo, valorizzazione e gestione immobiliare” che ANCE Como ha organizzato insieme al Politecnico di Milano – e sulla sostenibilità dell’insieme sue declinazioni. Abbiamo proseguito con la promozione della fiera edilizia anche in comparti limitrofi, per rafforzarne il respiro con l’iniziativa “Invest in Lake Como” avviata l’anno scorso per promuovere lo sviluppo immobiliare turistico e attrattività del territorio. In collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco, ANCE Como e le Province di Como e Lecco, si vuole valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico dismesso o in dismissione, unendo gli sforzi di Amministrazioni e Operatori, fare veramente sistema per valorizzare il territorio.”

“L’appuntamento con la MECI – conclude l’Ing. Alessandro Valsecchi, Consigliere ANCE Lecco Sondrio, Presidente Gruppo Giovani ANCE Lombardia, Vicepresidente nazionale ANCE Giovani e componente del Comitato MECI – costituisce per tutta la filiera dell’edilizia delle province di Lecco, Como e Sondrio un momento particolarmente importante per una riflessione a tutto campo su temi di attualità che più da vicino toccano l’edilizia, uno dei settori che maggiormente è interessato a profonde e continue innovazioni che hanno a che vedere con l’evoluzione del contesto in cui operiamo. Pensiamo alla sostenibilità e all’economia circolare, alle relazioni con le comunità energetiche, oppure all’impiego dell’intelligenza artificiale nelle fasi non solo di progettazione ma anche di cantiere. Oppure alla crescente domanda di sicurezza in un tessuto urbanizzato sempre più connesso e, per ciò stesso, più vulnerabile agli attacchi (cybersecurity). Sono argomenti per molti versi “di frontiera” che, al pari dell’innovazione in termini di materiali, attrezzature e tecniche costruttive, e a quello della sicurezza per gli operatori di cantiere e a quello delle normative e delle agevolazioni, interrogano oggi chi voglia vivere da protagonista il proprio ruolo di imprenditore edile, alle prese con una società in rapido divenire e alle prese con esigenze abitative sempre più evolute. A questi temi abbiamo voluto dare spazio nei numerosi convegni e seminari promossi in collaborazione con tutti gli attori della filiera delle costruzioni, con i quali è strategico poter intensificare relazioni professionali all’insegna della complementarietà delle specifiche competenze”.

Il calendario degli eventi conferma la vocazione della manifestazione ad essere hub culturale e tecnico per la filiera. La giornata di apertura, giovedì 15 maggio ospita incontri di alto profilo come quello organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Lecco, “Visioni Urbane” con Jonathan Guaitamacchi. Artista italiano di fama internazionale, Guaitamacchi è noto per le sue opere che esplorano il paesaggio urbano attraverso una prospettiva concettuale che indaga il rapporto tra arte e rigenerazione urbana, concetto di abitato contemporaneo sul ruolo dell’architettura nello spazio pubblico. Di grande interesse anche il convegno che vedrà impegnata la CDO edilizia “Italy in proximity” che affronta il tema della riorganizzazione urbana secondo il paradigma della prossimità: residenze, attività, commercio, ambulatori medici e presidi sanitari, tempo libero, commercio – in un raggio di 15 minuti a piedi o in bicicletta dalla propria abitazione. Il convegno intende stimolare un confronto interdisciplinare tra amministratori, progettisti, studiosi e professionisti dell’edilizia e della pianificazione urbana, per discutere come questo paradigma possa essere applicato concretamente anche a realtà come quelle dei medi e piccoli dimensioni come quelle del territorio lariano. Spazio anche alla formazione tecnica con un modulo del Master in sviluppo, valorizzazione e gestione immobiliare di ANCE Como e Politecnico di Milano, sessioni su rilievi GPS, isolamenti termici e installazione di impianti fotovoltaici.

Il venerdì 16 è dedicato a sostenibilità e impresa, con approfondimenti su intelligenza artificiale nel settore delle costruzioni, comunità energetiche rinnovabili, demografia d’impresa e lavoro con la presentazione dei dati statistici elaborati dalla Camera di Commercio Como-Lecco. Nella mattinata di venerdì spazio anche alla presentazione del progetto “Beautiful Route” e del seminario “Cura dei luoghi e bellezza rigenerativa. Etica ed estetica del paesaggio” in programma presso i Mulini e l’Ecofrazione di Baggero il prossimo 27 giugno.

Nel pomeriggio l’Ordine degli Architetti di Como promuove la visita guidata al Museo Bonacina e a nuove sedi dell’azienda di Lurago d’Erba, esempio virtuoso di riqualificazione territoriale. Tra gli altri eventi in programma nel corso della giornata gli appalti e l’andamento del mercato delle costruzioni, in collaborazione con l’osservatorio IDEALISTA.

Sabato 17 maggio sarà invece protagonista il tema della rigenerazione, con la tavola rotonda dal titolo Invest in Lake Como: scenari e opportunità per lo sviluppo del territorio. A moderare la tavola rotonda, l’architetto Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari.

Nel corso della giornata anche la presentazione di tesi di laurea e case study, tra cui l’ex Manifattura Tabacchi di Milano. A questo nutrito programma di interventi si sommano i convegni e gli approfondimenti promossi a marchio Forlener, da Venerdì 16 a Domenica 18 maggio, che toccheranno temi cardine quali i materiali di risulta del verde pubblico e privato, con la valorizzazione di buone pratiche e strumenti di tracciabilità per le aziende agricole, artigiane e per le Pubbliche Amministrazioni, la filiera legno-edilizia, gli impianti a biomassa, l’economia circolare del legno.

Per maggiori informazioni e per consultare il programma completo:

www.fierameci.it