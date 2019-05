Larius entra nel gruppo Samoa: una partnership vincente

Castagna: “Una scelta nel segno di una maggiore competitività”

L’azienda lecchese Larius Srl si rafforza entrando a far parte del gruppo spagnolo

CALOLZIOCORTE – L’azienda lecchese Larius Srl, con sede a Calolziocorte, si rafforza entrando a far parte del gruppo spagnolo Samoa, leader mondiale nella produzione di attrezzature di lubrificazione e trattamento dei liquidi. L’importante accordo commerciale si è concluso proprio nei giorni scorsi.

Larius, azienda associata ad Api Lecco, proseguirà la sua eccellente tradizione produttiva, costruita in oltre 50 anni di attività, e condividerà il proprio know how tecnologico all’interno del Gruppo Samoa. Specializzata nella realizzazione di macchine e sistemi per la verniciatura spray e altre attrezzature di erogazione, Larius rafforzerà la propria produzione di altissima qualità presso il suo stabilimento sito in Calolziocorte per rispondere alle esigenze di mercato dei propri clienti e proporre le migliori soluzioni per le applicazioni di settore.

Samoa offrirà invece a Larius e alla storica clientela dell’azienda lecchese i massimi livelli di solidità ed affidabilità industriali, rafforzandone anche l’impatto commerciale e sostenendo l’affermazione del proprio marchio.

Alberto G.Moratiel e Ramon Noblejas, Presidente e Direttore generale del gruppo Samoa, hanno espresso la propria soddisfazione: “Abbiamo trovato in Larius srl una realtà dinamica e competitiva. Siamo convinti di poter contribuire all’ulteriore crescita di questa storica società grazie anche alla nostra visione globale del mercato”.

“Questa nuova partnership consentirà inoltre a Larius di aumentare la propria competitività – hanno commentato gli attuali proprietari, F.lli Castagna – Siamo molto contenti di entrare a fare parte del Gruppo Samoa e non vediamo l’ora di riuscire a seguire i futuri sviluppi della nostra azienda all’interno del colosso spagnolo. Questo passaggio segna infatti un balzo in avanti, creando nuove opportunità e nuovi rapporti commerciali”.

Samoa ha infatti recentemente ampliato la propria sede spagnola di Gijon con un nuovo sito produttivo dedicato al pompaggio industriale e al monitoraggio elettronico per incrementare la propria capacità produttiva. Attraverso l’acquisizione di Larius, Samoa si avvia ad integrare una vasta e ben collaudata gamma di prodotti all’interno della sua attuale offerta commerciale, al fine di permettere al Gruppo l’accesso a nuovi mercati fino ad ora non serviti.