“Generazione Lombardia” fa tappa a Lecco, incontro con i Giovani di Confcommercio

L’assessore Bolognini: “Portiamo in Regione le istanze dei giovani lombardi”

LECCO – Tappa a Lecco per l’assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Stefano Bolognini, che ha partecipato al terzo appuntamento del tour ‘Generazione Lombardia’, serie di incontri sul territorio con i giovani che studiano, lavorano e vivono in Lombardia.

In questa occasione, l’assessore Bolognini ha incontrato trenta giovani affiliati a direttivi delle Associazioni di Confcommercio Giovani delle sedi territoriali della Lombardia, alla presenza del presidente nazionale dei giovani commercianti, Andrea Colzani.

“Dalle prime tappe a Milano e a Pavia abbiamo ricevuto ritorni molto positivi – ha detto l’assessore Bolognini – soprattutto dai giovani coinvolti. Il nostro percorso verso il varo della legge regionale per i giovani prosegue senza soste e anche oggi sono state discusse diverse tematiche molto importanti per i giovani: lavoro, istruzione e formazione, inclusione sociale, sostenibilità ambientale, pari opportunità e partecipazione giovanile. Mettere al centro i nostri ragazzi è la strada giusta per arrivare alla meta e lo abbiamo fatto con grande convinzione, perché Regione crede in loro. E non potrebbe essere altrimenti. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi, stimolarli a sentirsi protagonisti e dare loro voce: queste sono le parole d’ordine per costruire, con loro e per loro, la Lombardia del futuro”.

“Tutti le proposte e le idee che i giovani ci stanno sottoponendo – spiega l’assessore Bolognini -, non solo durante il tour, ma anche tramite tutti gli altri canali che Regione ha messo a disposizione saranno per noi fonte di stimolo e ispirazione. Coinvolgere le nostre ragazze e ragazzi nel percorso di costruzione della prima legge regionale per i giovani di Regione Lombardia è imprescindibile. Obiettivi di questi incontri sono proprio sviluppare il loro interesse e ingaggiarli in una relazione positiva con le istituzioni, in cui queste ultime non siano percepite come lontane e distanti. E, soprattutto, metterli nelle condizioni di dare il loro fondamentale contributo per costruire, insieme, una Lombardia del futuro che li veda al centro e assolutamente protagonisti”.

Un progetto “inclusivo – ha sottolineato Andrea Colzani, ringraziando l’assessore per il coinvolgimento dell’associazione – permette ai giovani imprenditori di poter contribuire con le proprie istanze alla politica regionale. In questo momento particolare, il tema della formazione è quello sul quale ci stiamo impegnando e sarà tra quelli che proporremo alla Regione. Competenze che cambiano e vanno arricchite, è una necessità vissuta anche da chi fa impresa”.

Il saluto prima dell’intervento dell’assessore Bolognini è stato portato da Nicolò Gerin componente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco:

“Come Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco siamo davvero onorati di potere ospitare questa tappa di Generazione Lombardia. Oggi, insieme agli amici dei Giovani di Confcommercio Lombardia e delle altre territoriali siamo pronti ad ascoltare e a confrontarci. Siamo sicuri che sarà un incontro proficuo e pieno di contenuti.

A nome del presidente del Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco, Mattia Maddaluno, che oggi non è potuto intervenire a questi lavori, voglio ringraziare l’assessore Stefano Bolognini per averci coinvolto in questo evento e il presidente nazionale Andrea Colzani, quello regionale Federico Gordini e tutti i colleghi imprenditori oggi presenti. E permettetemi anche di ringraziare la struttura di Confcommercio Lecco, guidata dal direttore Alberto Riva, per avere reso possibile l’organizzazione di questo evento con grande disponibilità ed efficienza”.