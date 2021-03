Laura Sanvito nel Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco

Laura Sanvito nuova componente Del Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco

Prende il posto di Laura Fustinoni anche lei indicata da Confcommercio Lecco

LECCO- Laura Sanvito è la nuova componente del Consiglio della Camera di Commercio Como-Lecco. La sua nomina è stata ratificata negli scorsi giorni.

Laura Sanvito (consigliere del Gruppo Agenzie di Viaggio di Confcommercio Lecco e titolare della società Lake Como Food Tours – Experience Tours di Lecco) è stata indicata da Confcommercio Lecco (che in occasione delle elezioni del 2019 faceva parte di un raggruppamento comprendente anche Confindustria, Confartigianato e Ance sia di Lecco che di Como, oltre a Confcommercio Como) per quanto riguarda il comparto “Servizi alle imprese” e prende il posto di Laura Fustinoni (componente del Consiglio di Confcommercio Lecco e consigliere del Gruppo Promotori Assicurativi e Finanziari di Confcommercio Lecco).

“Ringraziamo Laura Sanvito per la disponibilità mostrata e le auguriamo buon lavoro all’interno del Consiglio camerale – sottolinea il presidente di Confcommercio Lecco e membro della Giunta della Camera di Commercio Como-Lecco, Antonio Peccati – Nello stesso tempo ringrazio Laura Fustinoni per quanto fatto in questi due anni”.

Il Consiglio della Camera di Commercio di Como-Lecco è composto complessivamente da 33 membri, dei quali trenta in rappresentanza dei settori economici, tre sono invece i consiglieri in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dei liberi professionisti.