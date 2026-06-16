Lavoro, al via dal 1° luglio la Dote Inserimento Lavorativo: 36 milioni per i disoccupati

La misura di Regione garantirà continuità ai servizi per l’impiego nella fase di transizione verso il nuovo modello delle politiche attive previsto dal 2027
Percorsi personalizzati, orientamento, formazione e accompagnamento al lavoro per i cittadini disoccupati residenti o domiciliati in Lombardia
LECCO – Dal 1° luglio sarà attiva in Lombardia la nuova Dote Inserimento Lavorativo (DIL), la misura finanziata con 36 milioni di euro che punta a garantire continuità ai servizi per l’occupazione nella fase di transizione tra la conclusione del Programma Gol (Garanzia di occupabilità dei lavoratori) e il nuovo modello regionale delle politiche attive del lavoro, che entrerà a regime nel 2027.
La misura, finanziata con risorse del Programma Regionale FSE+ 2021-2027, è destinata ai cittadini disoccupati residenti o domiciliati in Lombardia, indipendentemente dall’età e dalla durata della condizione di disoccupazione. La Dote avrà una durata massima di sei mesi e potrà essere attivata una sola volta. L’accesso sarà riservato a chi non ha usufruito di una dote Gol nei dodici mesi precedenti.
L’obiettivo è assicurare la continuità dei percorsi di accompagnamento al lavoro attraverso servizi di orientamento specialistico, formazione mirata all’inserimento lavorativo, attività di incontro tra domanda e offerta e azioni di supporto all’inserimento. Per le persone più fragili sono previsti inoltre servizi di accompagnamento e tutoraggio dei tirocini.
“Il lavoro non può aspettare. Dietro ogni persona disoccupata c’è una storia, una famiglia, un progetto di vita che merita una possibilità concreta – sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi –. Abbiamo fatto una scelta precisa: non lasciare indietro nessuno. Chi è alla ricerca di un lavoro deve sapere che Regione Lombardia continuerà ad essere al suo fianco, accompagnandolo con strumenti concreti, orientamento, formazione e opportunità di inserimento lavorativo”.
Gli interessati potranno rivolgersi ai Centri per l’impiego presenti sul territorio oppure contattare direttamente gli enti accreditati al lavoro da Regione Lombardia, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale lavoroinlombardia.it.
Nel tracciare un bilancio del Programma Gol, Tironi ricorda che in Lombardia sono state prese in carico oltre 500 mila persone e che più di 171 mila cittadini sono stati accompagnati al lavoro, superando gli obiettivi fissati a livello nazionale. Oltre 120 mila persone hanno inoltre completato un percorso formativo e quasi 80 mila hanno acquisito competenze digitali.
“Questi numeri non sono statistiche. Sono persone che hanno ritrovato fiducia, dignità e autonomia grazie a un’opportunità lavorativa – aggiunge l’assessore –. Per questo abbiamo voluto garantire continuità a un sistema che ha dimostrato di saper dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e delle imprese”.
La Dote Inserimento Lavorativo rappresenta il passaggio verso il nuovo modello regionale delle politiche attive del lavoro previsto per il 2027. “Il nostro impegno è semplice e concreto: fare in modo che dal 1° luglio nessun cittadino lombardo resti senza un supporto nel momento in cui cerca una nuova opportunità professionale”, conclude Tironi.
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