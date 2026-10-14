Lavoro nel Lecchese, 16 opportunità tra industria, logistica e uffici

Confapi Lecco Sondrio segnala nuove ricerche di personale: dalle figure tecniche ai ruoli commerciali, con contratti a tempo indeterminato e retribuzioni fino a 40mila euro annui e oltre
LECCO – Nuove opportunità di lavoro nel Lecchese e nelle aree limitrofe: Confapi Lecco Sondrio raccoglie le ricerche di personale di diverse aziende del territorio, con posizioni rivolte sia a professionisti con esperienza sia a candidati junior e persone alla prima esperienza. Le selezioni riguardano diversi ambiti, dalla produzione alla logistica, dalla manutenzione alla qualità, fino ai ruoli commerciali e di coordinamento, con contratti e retribuzioni differenti a seconda delle posizioni disponibili.
OFFERTE DI LAVORO
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca sales specialist.
La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione si occuperà di attività commerciali.
Responsabilità:
- Gestione back office di clienti italiani ed esteri
- Preparazione e invio di offerte commerciali a clienti
- Inserimento e gestione degli ordini di acquisto di clienti a sistema
- Partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali in Italia e all’estero
- Partecipazione a visite a clienti
Requisiti:
- Diploma o Laurea triennale in Economia o Scienze Linguistiche
- Esperienza di almeno 1-2 anni di lavoro nel ruolo (verranno considerati anche candidati entry level)
- Ottima conoscenza pacchetto Office
- Inglese, Francese e/o Tedesco livello europeo B2 (conoscenza professionale completa, scritta e parlata)
- Capacità di lavorare in team e buone doti comunicative
- Precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli
Sede di lavoro: Calco (LC)
Tipo di contratto offerto: Tempo determinato
RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00
Impegno orario: Full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto carico e scarico mezzi.
La risorsa si occuperà di:
- Movimentazione interna dei materiali mediante carrello elevatore.
- Carico e scarico dei mezzi di trasporto.
- Aggiornamento dello stato delle spedizioni nel sistema informativo aziendale e archiviazione della documentazione
- Verifica delle informazioni relative alle spedizioni, quali programmi di carico, targhe dei mezzi e comunicazioni operative.
- Controllo della merce in arrivo con compilazione e timbratura dei documenti di trasporto (DDT).
- Supporto alle attività di magazzino e spedizione nel rispetto delle procedure aziendali.
Requisiti:
- Patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.
- Esperienza in attività di magazzino, movimentazione merci o spedizioni.
- Completano il profilo la precisione e attenzione ai dettagli, capacità organizzative e di gestione delle priorità.
Sede di lavoro: Calco (LC)
Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato
RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00
Impegno orario: a giornata 8-12 e13.30-17.30 dal lunedì al venerdì.
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto magazzino e logistica con ruolo di gestione merce e documentazione in entrata ed uscita con utilizzo gestionale ERP.
La risorsa si occuperà principalmente di:
- ricevimento, controllo e sistemazione della merce in entrata
- preparazione della merce e gestione delle spedizioni in uscita
- controllo e registrazione di DDT e documentazione di trasporto
- inserimento e aggiornamento dei movimenti di magazzino tramite gestionale ERP
- verifica delle giacenze e supporto alle attività di inventario
- esecuzione, quando necessario, di ritiri e consegne con mezzi aziendali
Si valutano candidature sia di persone con esperienza nel ruolo sia di profili junior da formare.
Requisiti
- patente B in corso di validità
- disponibilità a effettuare ritiri e consegne
- dimestichezza nell’utilizzo del computer
- precisione, affidabilità e capacità organizzativa
- predisposizione al lavoro in squadra
La conoscenza di gestionali ERP e una precedente esperienza in ambito magazzino o logistica costituiscono titolo preferenziale, ma non sono requisiti indispensabili.
Sede di lavoro: Talamona (SO)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
RAL profilo junior: compresa tra 23.500,00 e 28.500,00 Euro
RAL profilo senior: compresa tra 29.100,00 e 34.100,00 Euro
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca meccanico attrezzista.
Il profilo ricercato è un manutentore meccanico e attrezzista con capacità di problem solving, incaricato della configurazione e del cambio formato degli impianti.
L’operatività tecnica si unisce alla capacità di organizzare con efficienza il proprio lavoro quotidiano seguendo il piano comunicato dall’ufficio programmazione. La figura si distingue per un’ottima manualità e inventiva nella realizzazione di piccole attrezzature interne, oltre che per la familiarità con il PC e i software di monitoraggio della produzione. Il candidato deve essere predisposto al lavoro in team e alla comunicazione positiva, mantenendo un confronto costante e costruttivo.
È richiesto un approccio preciso e rigoroso nel monitoraggio della qualità per intercettare preventivamente le anomalie. Completano il profilo la dedizione al lavoro, senso di responsabilità, proattività e puntualità nel rispetto dei target temporali.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa come meccanico/attrezzista di almeno 5 anni
Sede di Lavoro: Valgreghentino (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo determinato (3 mesi) finalizzato al tempo indeterminato.
RAL o fascia retributiva: 30.000 – 35.000
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca installatore e manutentore elettrico.
Requisiti richiesti:
- aver maturato esperienza come manutentore elettrico (3 anni)
- essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina
- conoscere gli schemi elettrici
Sede di Lavoro: Lecco e provincia
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000
Impegno orario: full time
N° posti di lavoro vacanti: 2
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca carpentiere assemblatore.
La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.
Requisiti richiesti:
- esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni
- in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili
Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato
RAL o fascia retributiva: 34.000 – 35.000
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca manutentore elettrico.
Requisiti richiesti:
- essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina
- conoscere gli schemi elettrici
- avere buona conoscenza del plc
- aver maturato esperienza come manutentore elettrico (0-2 anni)
Dovrà essere disponibile a straordinari e, in caso di necessità, a brevi trasferte (nel nord Italia) poiché alcuni lavori di manutenzione possono essere svolti presso i clienti solo quando l’attività produttiva è ferma.
Sede di Lavoro: Merone (CO).
Tipo di contratto offerto: iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conferma a tempo indeterminato.
RAL o fascia retributiva: 25.000 – 29.000
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio per reparto meccanico.
Requisiti richiesti:
- pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC ( fresatura-elettroerosione)
- profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.
- competenza nelle operazioni di microsaldatura.
- conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.
- ottime abilità di problem solving
- capacità organizzativa e gestionale
Sede di Lavoro: Airuno (LC).
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.
RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto/a ufficio qualità.
Figura da inserire in produzione che si affiancherà al responsabile qualità per la gestione degli strumenti di controllo, gestione delle segnalazioni di non conformità interne di produzione e gestione delle non conformità materia prima.
Gestione schede controllo qualità e gestione campionature componenti su richiesta dei clienti.
La figura ricercata effettuerà anche alcuni controlli qualità direttamente alle linee di produzione. Risponde al responsabile qualità e richiesta una buona capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia
Requisiti richiesti:
- Necessario almeno diploma di natura tecnico
- Buon utilizzo pc
- Conoscenza lingua inglese
Sede di lavoro: zona sud-occidentale della provincia di Lecco/ Brianza lecchese.
Tipo di contratto offerto: Obiettivo assunzione a tempo indeterminato
RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000
Impegno orario: Lavoro a turni, tempo pieno
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto al laboratorio e depurazione.
La risorsa si occuperà di gestire l’impianto di depurazione e la chimica dell’impianto produttivo, assicurando gli standard di produzione, di qualità e di sicurezza ambientale richiesti, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali;
Nello specifico i suoi compiti saranno:
– monitorare e ottimizzare i parametri di processo, attraverso analisi chimiche e dosando i prodotti dove necessario
– contribuire alla definizione e alla programmazione delle manutenzioni;
– gestire il magazzino chimico e dell’impianto di depurazione, con il relativo inventario
Titolo di studio: Diploma di Perito chimico o percorso equivalente
Livello di esperienza: 0-2 anni
Conoscenze linguistiche: inglese livello B1
Sede di lavoro: Civate (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo determinato
RAL o fascia retributiva: 22.000 – 24.000
Impegno orario: ciclo continuo su 3 turni
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca magazziniere da inserire nel Reparto Spedizioni/Logistica per attività di carico/scarico/stoccaggio prodotti.
Si richiede:
- minima esperienza pregressa nella mansione
- flessibilità orari lavorativi
- utilizzo Carrello Elevatore, Carroponte e Carrello Trilaterale (con abilitazione)
- gestione logistica attraverso Pocket_PLC
- buona manualità e precisione
- residenza provincia di Lecco e limitrofe
Si garantisce un percorso iniziale di inserimento e formazione con programma di crescita professionale intenso e ambizioso.
Sede di lavoro: Olginate (LC)
Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello
RAL: compresa tra 20.000,00 e 24.000,00
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca capo reparto assiematura e montaggio.
Selezione attivata in vista del pensionamento dell’attuale Responsabile.
Avrà la Responsabilità del reparto composto da sessanta operai che lavorano su tre turni, dovrà riportare del proprio operato al Responsabile di Stabilimento.
MANSIONI
- Assicurare la realizzazione della produzione dei volumi richiesti nei tempi di consegna previsti
- Pianificare l’utilizzo delle risorse e dei mezzi del proprio reparto
- Interfacciarsi con il Responsabile di Stabilimento e gli altri responsabili dei Reparti produttivi, con le funzioni Acquisti, Vendite, Qualità, Programmazione
- Garantire l’attività produttiva del reparto attraverso la gestione e la conduzione degli impianti e supportando la manutenzione ordinaria di stampi e attrezzature di produzione
- Coordinare le attività del personale addetto alle linee produttive al fine di garantire una corretta programmazione della produzione ed una efficace movimentazione del materiale
- Assicurare l’effettuazione delle prove e dei controlli previsti sui processi produttivi con la dovuta cadenza
- Sensibilizzare il personale all’applicazione di tutte le attività indicate nel manuale delle procedure e nelle istruzioni inerenti il SGQ aziendale.
REQUISITI
- Esperienza nella mansione da almeno 5 anni
- Diploma tecnico, esperienza in ambito metalmeccanico, conoscenza delle lavorazioni meccaniche, attrezzaggio macchine, cambio stampi
- Preferibile, ma non vincolante, preparazione sui vari processi di saldatura
- Autonomia nell’utilizzo dei pacchetti Office, in particolare Excell, preferibile conoscenza gestionale Phantera e conoscenza della lingua Inglese base Livello A1.
SOFT SKILLS
- Attitudine al coordinamento del personale, con la capacità di interfacciarsi a tutti i livelli (persona che sia presente in reparto, ma che sappia anche pianificare le varie attività dall’ufficio analizzando i dati)
- Capacità di motivare il team
- Capacità di prendere decisioni strategiche e di analizzare situazioni complesse
- Leadership
Sede di lavoro: Zona Lago, entro 20 km da Lecco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Possibilità di crescita professionale, affiancamento e formazione continua.
RAL: a partire da 40.000 €/lordi/anno in funzione della “seniority” del/lla Candidato/a.
Impegno orario: Full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca quality manager.
Scopo della posizione è quello di mantenere il sistema di gestione per la Qualità, in accordo alla normativa ISO 9001 e IATF 16949:2016, coordinandosi con la Direzione all’interno di un percorso di crescita formativa affiancato da consulenti del settore
Sono previste, a regime, trasferte all’Estero (Asia).
REQUISITI
- Esperienza pregressa di circa 5 anni con responsabile o vice responsabile controllo qualità in industria metalmeccanica strutturata, preferibile settore AUTOMOTIVE
- Conoscenza della lingua Inglese, minimo livello B2
- Autonomia acquisita nell’utilizzo dei pacchetti Office (Excel-Word-Outlook)
- Conoscenza nello sviluppo processi di qualità realizzativi: AIAG, PPAP, PFMEA, MSA, APQR, CSR
- Conoscenza teorica nella gestione dei sistemi di qualità
- Competenza nella gestione delle non conformità, utilizzando tecniche avanzate
- Conoscenza nell’analisi avanzata dei dati.
- Conoscenza delle lavorazioni meccaniche avanzate
- Conoscenza normativa ISO 9001 e IATF 16949:2016
MANSIONI (a regime dopo affiancamento)
- Pianificare gli Audit di sistema di gestione qualità, di prodotto e di processo
- Riferire alla Direzione in merito alle prestazioni del sistema di gestione per la qualità (indicatori o KPI dei vari processi aziendali) e su ogni esigenza per il miglioramento
- Gestire la certificazione di sistema e rapportarsi con l’ente di certificazione
- Organizzare e/o eseguire le verifiche ispettive presso i fornitori di materiali e servizi
- Organizzare i controlli sui materiali e servizi forniti
- Organizzare e monitorare la qualità nel processo produttivo
- Organizzare e/o realizzare gli interventi per evitare fermi produzione/fermi prodotto necessari nell’interesse aziendale/del cliente
- Analizzare le non conformità interne, dei fornitori o di sistema, rilevate mediante verifiche ispettive interne, per individuarne ed eliminarne le cause
- Rappresentare le esigenze del cliente all’interno dell’azienda assicurando la promozione della consapevolezza dei requisiti richiesti nell’ambito di tutta l’organizzazione ed in tutte le attività necessarie
- Gestire e analizzare le non conformità esterne/del cliente per individuare azioni di contenimento, azioni correttive e azioni preventive
- Monitorare gli interventi correttivi e la loro efficacia nel tempo
- Gestire in autonomia i processi realizzativi AIAG – PPAP – PFMEA – MSA APQP – CS
- Gestire in autonomia la conoscenza normativa ISO 9001 e IATF in relazione ai propri ambiti
SOFT SKILLS
- Capacità di affrontare in autonomia i problemi
- Leadership, capacità decisionale e di analisi
Sede di lavoro: Zona Lago entro 20 km da Lecco (LC)
Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato
RAL: a partire da 40.000 €/lordi/anno in funzione della “seniority” del/lla Candidato/a
Impegno orario: Full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto controllo qualità – tirocinio extracurriculare.
Durante il percorso si avrà la possibilità di:
- Supportare le attività di controllo qualità dei prodotti e dei componenti
- Effettuare controlli dimensionali e verifiche di conformità
- Utilizzare strumenti di misura e di controllo
- Supportare la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla qualità
- Collaborare nella gestione delle non conformità e nelle attività di verifica delle sue cause
- Contribuire al monitoraggio dei processi produttivi e al rispetto degli standard qualitativi
- Supportare la gestione e l’aggiornamento della documentazione relativa alla qualità
- Collaborare con la produzione, ufficio tecnico, industrializzazione e magazzino per la risoluzione delle problematiche riscontrate.
Requisiti richiesti:
- Preferibilmente con una formazione superiore di tipo tecnico
- Interessata al mondo della produzione
- Precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli
- Curiosità e voglia di imparare
- Con attitudine al lavoro in team e al confronto
Non è richiesta una precedente esperienza professionale: il tirocinio è pensato come un percorso di formazione sul campo, con affiancamento e progressiva acquisizione di autonomia.
Sede di lavoro: Sirtori (LC)
Tipo di contratto: Tirocinio extracurriculare
Impegno orario: Full time
Trasferte: No
RAL o fascia retributiva: 700€
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore Avanzato di Linea Produttiva per lo stabilimento di Olginate (LC).
Attività principali:
- Conduzione e attrezzaggio della linea
- Controllo qualità e rispetto dei programmi produttivi
- Gestione impianti e manutenzione ordinaria
- Utilizzo dei sistemi aziendali (MES)
- Gestione dei materiali di produzione
Requisiti:
- Diploma tecnico
- Esperienza in ambito produttivo, preferibilmente metalmeccanico
- Buona manualità e basi meccaniche/pneumatiche
- Precisione, responsabilità, problem solving e capacità di lavorare in team
- Preferibile conoscenza di Lean Production, 5S e SMED
Offriamo:
- Formazione e affiancamento
- Ambiente dinamico e orientato al miglioramento
Sede di lavoro: Olginate (LC)
Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato
RAL o fascia retributiva: indicativa da €.27.000 a €.31.000 da valutare in base all’esperienza
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
- Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Manutentore Meccanico- Operatore di Officina.
La risorsa si occuperà di:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari e attrezzature.
- Ricerca guasti e interventi di ripristino durante la produzione.
- Attrezzaggio delle linee produttive.
- Gestione dell’officina interna e delle attrezzature.
- Realizzazione e modifica di attrezzature per Qualità e Industrializzazione.
- Supporto alla realizzazione di nuovi prodotti e all’implementazione degli impianti.
Requisiti:
- Competenze di base in meccanica, elettrica, pneumatica e oleodinamica.
- Buona conoscenza delle principali lavorazioni di officina.
- Capacità di utilizzo di tornio, fresa e rettifica.
- Precisione, autonomia e capacità di problem solving.
- Attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione.
Offriamo:
- Formazione e supporto tecnico
- Ambiente dinamico e orientato al miglioramento continuo
Sede di lavoro: Olginate (LC)
Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato
RAL o fascia retributiva: indicativa da €.27.000 a €.31.000 da valutare in base all’esperienza
Impegno orario: full time
Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.
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