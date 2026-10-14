Lavoro nel Lecchese, 16 opportunità tra industria, logistica e uffici

Confapi Lecco Sondrio segnala nuove ricerche di personale: dalle figure tecniche ai ruoli commerciali, con contratti a tempo indeterminato e retribuzioni fino a 40mila euro annui e oltre

LECCO – Nuove opportunità di lavoro nel Lecchese e nelle aree limitrofe: Confapi Lecco Sondrio raccoglie le ricerche di personale di diverse aziende del territorio, con posizioni rivolte sia a professionisti con esperienza sia a candidati junior e persone alla prima esperienza. Le selezioni riguardano diversi ambiti, dalla produzione alla logistica, dalla manutenzione alla qualità, fino ai ruoli commerciali e di coordinamento, con contratti e retribuzioni differenti a seconda delle posizioni disponibili.

OFFERTE DI LAVORO

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca sales specialist.

La risorsa, dopo un periodo di affiancamento e formazione si occuperà di attività commerciali.

Responsabilità:

Gestione back office di clienti italiani ed esteri

Preparazione e invio di offerte commerciali a clienti

Inserimento e gestione degli ordini di acquisto di clienti a sistema

Partecipazione a fiere e manifestazioni promozionali in Italia e all’estero

Partecipazione a visite a clienti

Requisiti:

Diploma o Laurea triennale in Economia o Scienze Linguistiche

Esperienza di almeno 1-2 anni di lavoro nel ruolo (verranno considerati anche candidati entry level)

Ottima conoscenza pacchetto Office

Inglese, Francese e/o Tedesco livello europeo B2 (conoscenza professionale completa, scritta e parlata)

Capacità di lavorare in team e buone doti comunicative

Precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli

Sede di lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo determinato

RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00

Impegno orario: Full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto carico e scarico mezzi.

La risorsa si occuperà di:

Movimentazione interna dei materiali mediante carrello elevatore.

Carico e scarico dei mezzi di trasporto.

Aggiornamento dello stato delle spedizioni nel sistema informativo aziendale e archiviazione della documentazione

Verifica delle informazioni relative alle spedizioni, quali programmi di carico, targhe dei mezzi e comunicazioni operative.

Controllo della merce in arrivo con compilazione e timbratura dei documenti di trasporto (DDT).

Supporto alle attività di magazzino e spedizione nel rispetto delle procedure aziendali.

Requisiti:

Patentino per la conduzione del carrello elevatore in corso di validità.

Esperienza in attività di magazzino, movimentazione merci o spedizioni.

Completano il profilo la precisione e attenzione ai dettagli, capacità organizzative e di gestione delle priorità.

Sede di lavoro: Calco (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

RAL: compresa tra 20.000,00 e 30.000,00

Impegno orario: a giornata 8-12 e13.30-17.30 dal lunedì al venerdì.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto magazzino e logistica con ruolo di gestione merce e documentazione in entrata ed uscita con utilizzo gestionale ERP.

La risorsa si occuperà principalmente di:

ricevimento, controllo e sistemazione della merce in entrata

preparazione della merce e gestione delle spedizioni in uscita

controllo e registrazione di DDT e documentazione di trasporto

inserimento e aggiornamento dei movimenti di magazzino tramite gestionale ERP

verifica delle giacenze e supporto alle attività di inventario

esecuzione, quando necessario, di ritiri e consegne con mezzi aziendali

Si valutano candidature sia di persone con esperienza nel ruolo sia di profili junior da formare.

Requisiti

patente B in corso di validità

disponibilità a effettuare ritiri e consegne

dimestichezza nell’utilizzo del computer

precisione, affidabilità e capacità organizzativa

predisposizione al lavoro in squadra

La conoscenza di gestionali ERP e una precedente esperienza in ambito magazzino o logistica costituiscono titolo preferenziale, ma non sono requisiti indispensabili.

Sede di lavoro: Talamona (SO)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL profilo junior: compresa tra 23.500,00 e 28.500,00 Euro

RAL profilo senior: compresa tra 29.100,00 e 34.100,00 Euro

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca meccanico attrezzista.

Il profilo ricercato è un manutentore meccanico e attrezzista con capacità di problem solving, incaricato della configurazione e del cambio formato degli impianti.

L’operatività tecnica si unisce alla capacità di organizzare con efficienza il proprio lavoro quotidiano seguendo il piano comunicato dall’ufficio programmazione. La figura si distingue per un’ottima manualità e inventiva nella realizzazione di piccole attrezzature interne, oltre che per la familiarità con il PC e i software di monitoraggio della produzione. Il candidato deve essere predisposto al lavoro in team e alla comunicazione positiva, mantenendo un confronto costante e costruttivo.

È richiesto un approccio preciso e rigoroso nel monitoraggio della qualità per intercettare preventivamente le anomalie. Completano il profilo la dedizione al lavoro, senso di responsabilità, proattività e puntualità nel rispetto dei target temporali.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa come meccanico/attrezzista di almeno 5 anni

Sede di Lavoro: Valgreghentino (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato (3 mesi) finalizzato al tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 30.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca installatore e manutentore elettrico.

Requisiti richiesti:

aver maturato esperienza come manutentore elettrico (3 anni)

essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina

conoscere gli schemi elettrici

Sede di Lavoro: Lecco e provincia

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

N° posti di lavoro vacanti: 2

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca carpentiere assemblatore.

La risorsa si occuperà dell’assemblaggio di carpenterie e particolari metallici in genere. Deve avere pregressa esperienza nel settore, ottime capacità di lettura di disegni ed elaborati tecnici, essere autonomo nella realizzazione dei lavori.

Requisiti richiesti:

esperienza pregressa in ruolo analogo di almeno 5 anni

in possesso del corso per l’utilizzo di gru a ponte e simili

Sede di Lavoro: Calolziocorte (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo determinato finalizzato al tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 34.000 – 35.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca manutentore elettrico.

Requisiti richiesti:

essere in grado di effettuare cablaggi bordo macchina

conoscere gli schemi elettrici

avere buona conoscenza del plc

aver maturato esperienza come manutentore elettrico (0-2 anni)

Dovrà essere disponibile a straordinari e, in caso di necessità, a brevi trasferte (nel nord Italia) poiché alcuni lavori di manutenzione possono essere svolti presso i clienti solo quando l’attività produttiva è ferma.

Sede di Lavoro: Merone (CO).

Tipo di contratto offerto: iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conferma a tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 29.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca operaio per reparto meccanico.

Requisiti richiesti:

pregressa esperienza nella lavorazione su macchine utensili a CNC ( fresatura-elettroerosione)

profonda conoscenza e abilità nelle lavorazioni manuali al banco, necessarie nelle fasi di attrezzaggio/riparazioni stampi.

competenza nelle operazioni di microsaldatura.

conoscenza dei sistemi di programmazione CAM, con lo scopo di gestire in piena autonomia tutte le fasi dalla programmazione percorsi utensili fino alla realizzazione finale dello stampo.

ottime abilità di problem solving

capacità organizzativa e gestionale

Sede di Lavoro: Airuno (LC).

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato.

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto/a ufficio qualità.

Figura da inserire in produzione che si affiancherà al responsabile qualità per la gestione degli strumenti di controllo, gestione delle segnalazioni di non conformità interne di produzione e gestione delle non conformità materia prima.

Gestione schede controllo qualità e gestione campionature componenti su richiesta dei clienti.

La figura ricercata effettuerà anche alcuni controlli qualità direttamente alle linee di produzione. Risponde al responsabile qualità e richiesta una buona capacità di organizzare il proprio lavoro in autonomia

Requisiti richiesti:

Necessario almeno diploma di natura tecnico

Buon utilizzo pc

Conoscenza lingua inglese

Sede di lavoro: zona sud-occidentale della provincia di Lecco/ Brianza lecchese.

Tipo di contratto offerto: Obiettivo assunzione a tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: 25.000 – 30.000

Impegno orario: Lavoro a turni, tempo pieno

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto al laboratorio e depurazione.

La risorsa si occuperà di gestire l’impianto di depurazione e la chimica dell’impianto produttivo, assicurando gli standard di produzione, di qualità e di sicurezza ambientale richiesti, nel rispetto della legge e delle procedure aziendali;

Nello specifico i suoi compiti saranno:

– monitorare e ottimizzare i parametri di processo, attraverso analisi chimiche e dosando i prodotti dove necessario

– contribuire alla definizione e alla programmazione delle manutenzioni;

– gestire il magazzino chimico e dell’impianto di depurazione, con il relativo inventario

Titolo di studio: Diploma di Perito chimico o percorso equivalente

Livello di esperienza: 0-2 anni

Conoscenze linguistiche: inglese livello B1

Sede di lavoro: Civate (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo determinato

RAL o fascia retributiva: 22.000 – 24.000

Impegno orario: ciclo continuo su 3 turni

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca magazziniere da inserire nel Reparto Spedizioni/Logistica per attività di carico/scarico/stoccaggio prodotti.

Si richiede:

minima esperienza pregressa nella mansione

flessibilità orari lavorativi

utilizzo Carrello Elevatore, Carroponte e Carrello Trilaterale (con abilitazione)

gestione logistica attraverso Pocket_PLC

buona manualità e precisione

residenza provincia di Lecco e limitrofe

Si garantisce un percorso iniziale di inserimento e formazione con programma di crescita professionale intenso e ambizioso.

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Apprendistato II livello

RAL: compresa tra 20.000,00 e 24.000,00

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca capo reparto assiematura e montaggio.

Selezione attivata in vista del pensionamento dell’attuale Responsabile.

Avrà la Responsabilità del reparto composto da sessanta operai che lavorano su tre turni, dovrà riportare del proprio operato al Responsabile di Stabilimento.

MANSIONI

Assicurare la realizzazione della produzione dei volumi richiesti nei tempi di consegna previsti

Pianificare l’utilizzo delle risorse e dei mezzi del proprio reparto

Interfacciarsi con il Responsabile di Stabilimento e gli altri responsabili dei Reparti produttivi, con le funzioni Acquisti, Vendite, Qualità, Programmazione

Garantire l’attività produttiva del reparto attraverso la gestione e la conduzione degli impianti e supportando la manutenzione ordinaria di stampi e attrezzature di produzione

Coordinare le attività del personale addetto alle linee produttive al fine di garantire una corretta programmazione della produzione ed una efficace movimentazione del materiale

Assicurare l’effettuazione delle prove e dei controlli previsti sui processi produttivi con la dovuta cadenza

Sensibilizzare il personale all’applicazione di tutte le attività indicate nel manuale delle procedure e nelle istruzioni inerenti il SGQ aziendale.

REQUISITI

Esperienza nella mansione da almeno 5 anni

Diploma tecnico, esperienza in ambito metalmeccanico, conoscenza delle lavorazioni meccaniche, attrezzaggio macchine, cambio stampi

Preferibile, ma non vincolante, preparazione sui vari processi di saldatura

Autonomia nell’utilizzo dei pacchetti Office, in particolare Excell, preferibile conoscenza gestionale Phantera e conoscenza della lingua Inglese base Livello A1.

SOFT SKILLS

Attitudine al coordinamento del personale, con la capacità di interfacciarsi a tutti i livelli (persona che sia presente in reparto, ma che sappia anche pianificare le varie attività dall’ufficio analizzando i dati)

Capacità di motivare il team

Capacità di prendere decisioni strategiche e di analizzare situazioni complesse

Leadership

Sede di lavoro: Zona Lago, entro 20 km da Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato. Possibilità di crescita professionale, affiancamento e formazione continua.

RAL: a partire da 40.000 €/lordi/anno in funzione della “seniority” del/lla Candidato/a.

Impegno orario: Full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca quality manager.

Scopo della posizione è quello di mantenere il sistema di gestione per la Qualità, in accordo alla normativa ISO 9001 e IATF 16949:2016, coordinandosi con la Direzione all’interno di un percorso di crescita formativa affiancato da consulenti del settore

Sono previste, a regime, trasferte all’Estero (Asia).

REQUISITI

Esperienza pregressa di circa 5 anni con responsabile o vice responsabile controllo qualità in industria metalmeccanica strutturata, preferibile settore AUTOMOTIVE

Conoscenza della lingua Inglese, minimo livello B2

Autonomia acquisita nell’utilizzo dei pacchetti Office (Excel-Word-Outlook)

Conoscenza nello sviluppo processi di qualità realizzativi: AIAG, PPAP, PFMEA, MSA, APQR, CSR

Conoscenza teorica nella gestione dei sistemi di qualità

Competenza nella gestione delle non conformità, utilizzando tecniche avanzate

Conoscenza nell’analisi avanzata dei dati.

Conoscenza delle lavorazioni meccaniche avanzate

Conoscenza normativa ISO 9001 e IATF 16949:2016

MANSIONI (a regime dopo affiancamento)

Pianificare gli Audit di sistema di gestione qualità, di prodotto e di processo

Riferire alla Direzione in merito alle prestazioni del sistema di gestione per la qualità (indicatori o KPI dei vari processi aziendali) e su ogni esigenza per il miglioramento

Gestire la certificazione di sistema e rapportarsi con l’ente di certificazione

Organizzare e/o eseguire le verifiche ispettive presso i fornitori di materiali e servizi

Organizzare i controlli sui materiali e servizi forniti

Organizzare e monitorare la qualità nel processo produttivo

Organizzare e/o realizzare gli interventi per evitare fermi produzione/fermi prodotto necessari nell’interesse aziendale/del cliente

Analizzare le non conformità interne, dei fornitori o di sistema, rilevate mediante verifiche ispettive interne, per individuarne ed eliminarne le cause

Rappresentare le esigenze del cliente all’interno dell’azienda assicurando la promozione della consapevolezza dei requisiti richiesti nell’ambito di tutta l’organizzazione ed in tutte le attività necessarie

Gestire e analizzare le non conformità esterne/del cliente per individuare azioni di contenimento, azioni correttive e azioni preventive

Monitorare gli interventi correttivi e la loro efficacia nel tempo

Gestire in autonomia i processi realizzativi AIAG – PPAP – PFMEA – MSA APQP – CS

Gestire in autonomia la conoscenza normativa ISO 9001 e IATF in relazione ai propri ambiti

SOFT SKILLS

Capacità di affrontare in autonomia i problemi

Leadership, capacità decisionale e di analisi

Sede di lavoro: Zona Lago entro 20 km da Lecco (LC)

Tipo di contratto offerto: tempo indeterminato

RAL: a partire da 40.000 €/lordi/anno in funzione della “seniority” del/lla Candidato/a

Impegno orario: Full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca addetto controllo qualità – tirocinio extracurriculare.

Durante il percorso si avrà la possibilità di:

Supportare le attività di controllo qualità dei prodotti e dei componenti

Effettuare controlli dimensionali e verifiche di conformità

Utilizzare strumenti di misura e di controllo

Supportare la raccolta e l’analisi dei dati relativi alla qualità

Collaborare nella gestione delle non conformità e nelle attività di verifica delle sue cause

Contribuire al monitoraggio dei processi produttivi e al rispetto degli standard qualitativi

Supportare la gestione e l’aggiornamento della documentazione relativa alla qualità

Collaborare con la produzione, ufficio tecnico, industrializzazione e magazzino per la risoluzione delle problematiche riscontrate.

Requisiti richiesti:

Preferibilmente con una formazione superiore di tipo tecnico

Interessata al mondo della produzione

Precisione, organizzazione e attenzione ai dettagli

Curiosità e voglia di imparare

Con attitudine al lavoro in team e al confronto

Non è richiesta una precedente esperienza professionale: il tirocinio è pensato come un percorso di formazione sul campo, con affiancamento e progressiva acquisizione di autonomia.

Sede di lavoro: Sirtori (LC)

Tipo di contratto: Tirocinio extracurriculare

Impegno orario: Full time

Trasferte: No

RAL o fascia retributiva: 700€

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Operatore Avanzato di Linea Produttiva per lo stabilimento di Olginate (LC).

Attività principali:

Conduzione e attrezzaggio della linea

Controllo qualità e rispetto dei programmi produttivi

Gestione impianti e manutenzione ordinaria

Utilizzo dei sistemi aziendali (MES)

Gestione dei materiali di produzione

Requisiti:

Diploma tecnico

Esperienza in ambito produttivo, preferibilmente metalmeccanico

Buona manualità e basi meccaniche/pneumatiche

Precisione, responsabilità, problem solving e capacità di lavorare in team

Preferibile conoscenza di Lean Production, 5S e SMED

Offriamo:

Formazione e affiancamento

Ambiente dinamico e orientato al miglioramento

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: indicativa da €.27.000 a €.31.000 da valutare in base all’esperienza

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.

Confapi – Associazione piccole medie imprese della provincia di Lecco, per azienda associata, ricerca Manutentore Meccanico- Operatore di Officina.

La risorsa si occuperà di:

Manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, macchinari e attrezzature.

Ricerca guasti e interventi di ripristino durante la produzione.

Attrezzaggio delle linee produttive.

Gestione dell’officina interna e delle attrezzature.

Realizzazione e modifica di attrezzature per Qualità e Industrializzazione.

Supporto alla realizzazione di nuovi prodotti e all’implementazione degli impianti.

Requisiti:

Competenze di base in meccanica, elettrica, pneumatica e oleodinamica.

Buona conoscenza delle principali lavorazioni di officina.

Capacità di utilizzo di tornio, fresa e rettifica.

Precisione, autonomia e capacità di problem solving.

Attitudine al lavoro di squadra e alla collaborazione.

Offriamo:

Formazione e supporto tecnico

Ambiente dinamico e orientato al miglioramento continuo

Sede di lavoro: Olginate (LC)

Tipo di contratto offerto: Tempo indeterminato

RAL o fascia retributiva: indicativa da €.27.000 a €.31.000 da valutare in base all’esperienza

Impegno orario: full time

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono leggere l’informativa privacy sul sito www.confapi.lecco.it e candidarsi e nella sezione lavoro oppure scrivere una mail con il titolo dell’offerta a scuola.lavoro@confapi.lecco.