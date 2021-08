Camera di Commercio Como-Lecco, analisi congiunturale del 2° trimestre 2021

“Le aspettative delle imprese per il terzo trimestre sono in generale incoraggianti”

LECCO – Dall’analisi congiunturale del 2° trimestre 2021 (i dati elaborati dall’ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Como-Lecco si riferiscono tutti alle variazioni ottenute confrontando i valori medi del 2019 con quelli del 2° trimestre 2021) emerge una ripresa del comparto industriale in entrambe le province lariane: tutti i valori tornano superiori al livelli pre-Covid, con la sola eccezione della produzione di Como (-5,8% a fronte del +14,4% lecchese).

Rispetto ai valori medi del 2019, ordini e fatturato delle imprese industriali registrano crescite sia per Como (rispettivamente +5,7% e +1,5%), sia soprattutto per Lecco (rispettivamente +22,9% e +16,9%). Ancora in difficoltà l’artigianato, i cui indicatori risultano tuttora sotto la media del 2019: a Como produzione -1,3%, ordini -14,5% e fatturato -2,8%; a Lecco rispettivamente -6,6%, -6,7% e -10%. Per quanto riguarda il terziario, il commercio mostra segnali positivi in entrambe le province (valore aggiunto: Como +5,9% e Lecco +4,3%; occupazione rispettivamente +1,8% e +8,2%). Nei servizi, la realtà comasca esprime performance migliori (valore aggiunto +14%, contro il -0,7% lecchese; occupazione +14,9% e -0,3%).

Il Presidente Marco Galimberti

“Il settore industriale lariano mostra nel complesso un andamento dinamico. Quasi tutti i dati riferiti al secondo trimestre sono migliori di quelli medi del 2019, con l’unica eccezione dei valori di produzione delle imprese comasche. Segnali positivi si propongono anche nel commercio. Il comparto artigiano sconta ancora qualche criticità in entrambe le province, mentre sul fronte dei servizi si registra un significativo miglioramento a Como e lieve arretramento a Lecco – ha sottolineato il Presidente della Camera di Commercio di Como-Lecco, Marco Galimberti -. Le aspettative delle imprese per il terzo trimestre sono in generale incoraggianti, e questa è una buona notizia in particolare per l’artigianato. Altri elementi che inducono alla fiducia attengono all’aumento delle iscrizioni di nuove imprese e alla riduzione delle cessazioni nel primo semestre, così come al calo delle ore di cassa integrazione autorizzate, seppure i numeri rimangano elevati. L’Ente camerale proseguirà certamente nel suo forte impegno per il sostegno e il rilancio del sistema economico-territoriale duramente provato dalla pandemia”.

Aspettative delle imprese per il 3° Trimestre

A Lecco gli imprenditori si aspettano una ripresa nel terzo trimestre 2021. Nell’industria tutti i saldi tra ottimisti e pessimisti sono in miglioramento: produzione da +23,9% a +31,6%; domanda interna da +8,6% a +20,2%; domanda estera da +14,8% a +17,6%; occupazione da +11,8% a +13,7%. Nell’artigianato, tornano positivi i saldi tra ottimisti e pessimisti per la produzione (la differenza passa da -14,4% a +1,1%) e per l’occupazione (da -3,3% a +2,2%); per gli altri indicatori, siamo ancora in territorio negativo, ma i valori si riducono: la differenza relativa alla domanda interna passa da -13,1% a -7,7%; quella della domanda estera da -2,1% a -1,7%. Viceversa, peggiorano le aspettative degli imprenditori del commercio: sul volume di affari il saldo passa da +6,8% al -5,5%; sull’occupazione da +9,7% a +1,4%. Torna positiva la differenza tra ottimisti e pessimisti nei servizi: per il volume d’affari il saldo migliora da -3,1% a +8,3%; per l’occupazione da -3,1% a +10,7%.

ANALISI CONGIUNTURALE RELATIVA AL 2° TRIMESTRE 2021