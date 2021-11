L’avvocato lecchese Angelo Rota premiato a “Le Fonti Awards”

Allo Studio Legale AR’Legally il premio “Boutique di Eccellenza dell’Anno Edilizia Urbanistica”

L’avvocato Rota: “Il riconoscimento alimenta l’impegno nel trattare tematiche che saranno centrali in futuro per il settore delle costruzioni”

LECCO – C’è anche un avvocato lecchese tra i premiati all’undicesima edizione dei Le Fonti Awards: si tratta dell’avv. Angelo Rota, titolare dello studio legale AR’Legally, che lo scorso martedì ha ritirato il premio nel corso della serata che si è svolta a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa a Milano.

Le Fonti Awards sono un autorevole riconoscimento assegnato agli studi legali, alle imprese e ai professionisti che si sono distinti nei loro settori di riferimento e per aver saputo coniugare professionalità e innovazione, anche nell’ultimo periodo caratterizzato dalle difficoltà connesse alla pandemia. La selezione segue un iter della durata di un anno e il risultato deriva da un’accurata documentazione e ricerca scientifica realizzata annualmente.

L’avvocato Rota e il suo studio sono stati premiati, nella categoria Diritto Amministrativo, come “Boutique di Eccellenza dell’Anno Edilizia Urbanistica”.

AR’Legally Studio Legale, fondato nel 2017, è una boutique di consulenza per il settore AEC-Architecture, Engineering and Construction. Si occupa dei profili di diritto amministrativo, edilizi e urbanistici nonché della regolamentazione e gestione contrattuale, per interventi di sviluppo immobiliare, infrastrutturali e di partenariato pubblico privato. Da alcuni anni si occupa inoltre dei profili giuridici relativi alla digitalizzazione (BIM – Building Information Modeling) nel settore AEC, tematica in cui l’Avv. Angelo Rota è anche autore di pubblicazioni, relatore a corsi e convegni in Italia.

“Volendo fare un paragone calcistico, da atalantino, posso dire che siamo un po’ come l’Atalanta: ogni anno partiamo per mantenere la categoria, quello che viene in più è fantastico; poi, con impegno, arriviamo anche in Champions League, dove ci confrontiamo e, soprattutto, impariamo con umiltà da tanti bravissimi professionisti e team … e poi magari finisce che anche noi vinciamo a Liverpool – commenta l’avvocato Rota – Il riconoscimento alimenta l’impegno nel trattare tematiche sfidanti, che sono e saranno centrali nel settore delle costruzioni per i prossimi anni: la digitalizzazione, la sostenibilità ambientale ed i rapporti collaborativi pubblico-privato e privato-privato. Le professionalità legali possono contribuire in modo sostanziale a queste tematiche, affinchè siano declinate in progetti concreti e territoriali in modo da favorire la qualità della vita, intesa in termini di paesaggio, comunità, servizi e infrastrutture”.