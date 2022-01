Le borse di studio di Confindustria: domande entro il 20 gennaio

Quattro borse di studio per un’esperienza all’estero

Grazie a Confindustria Lecco e Sondrio e Fondazione Intercultura

LECCO – Grazie alla collaborazione con Confindustria Lecco e Sondrio, anche per il 2022 Fondazione Intercultura ha riservato agli studenti del territorio, figli di dipendenti di imprese che aderisco all’Associazione, quattro borse di studio per programmi di studio estivi di quattro settimane all’estero.

Le figlie e i figli dei dipendenti delle aziende associate a Confindustria Lecco e Sondrio che desiderano partecipare alla selezione per ottenere le borse di studio devono: essere nati tra il 1° giugno 2003 e il 31 luglio 2007, essere residenti ed iscritti in una scuola secondaria di II grado in provincia di Lecco o di Sondrio.

Il programma all’estero prevede l’accoglienza in famiglie selezionate o in residenza scolastica, la frequenza di un corso di lingua e la presenza di un gruppo di volontari per seguire l’esperienza all’estero. I partecipanti riceveranno da Intercultura la certificazione delle competenze acquisite in ogni fase del programma.

Per inoltrare la domanda c’è tempo fino al 20 gennaio.

Il bando con le informazioni dettagliate è disponibile sul sito dell’Associazione: www.confindustrialeccoesondrio.it

I programmi di Intercultura sono a concorso. Per candidarsi: www.intercultura.it/confindustria-lecco-sondrio