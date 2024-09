Le eccellenze manifatturiere lecchesi in mostra al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

La rassegna visitabile a Palazzo Piacentini fino all’11 ottobre

“È motivo di orgoglio essere presenti a Roma in un luogo tanto emblematico e prestigioso, con produzioni di eccellenza che rappresentano il valore del nostro sistema imprenditoriale”

LECCO/ROMA– Prosegue fino all’11 ottobre a Palazzo Piacentini la mostra “Made in Lago di Como: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”, iniziativa promossa dalla Camera di Commercio Como-Lecco, in collaborazione con la Fondazione Lariofiere, nell’ambito dell’accordo tra l’Associazione Esposizione e Fiere italiane (AEFI) e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha messo a disposizione il salone di ingresso della propria sede, trasformandolo in una vetrina per le principali manifestazioni fieristiche italiane.

Il percorso espositivo, organizzato in aree tematiche dedicate ai settori produttivi più rappresentativi dell’economia delle due province, intende valorizzare la capacità delle imprese lariane di coniugare tradizione artigianale e innovazione tecnologica anche attraverso una sintesi delle principali manifestazioni fieristiche promosse dai due quartieri fieristici, Lariofiere e Villa Erba.

Per il capo di gabinetto del ministero, Federico Eichberg, intervenuto all’inaugurazione ufficiale il lago di Como “richiama un luogo meraviglioso, dall’aspetto iconico. Esalta il territorio e il saper dare vita grazie all’intelligenza delle mani”.

“È motivo di orgoglio – ha dichiarato Ezio Vergani, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco – essere presenti a Roma in un luogo tanto emblematico e prestigioso, con produzioni di eccellenza che rappresentano il valore del nostro sistema imprenditoriale. Mi auguro che questa esposizione generi in chi avrà occasione di visitarla il desiderio e la voglia di passare dalle nostre terre, visitare il nostro lago, scoprire le nostre imprese”.

A Fabio Dadati, presidente della Fondazione Lariofiere e componente della Giunta camerale, il compito di raccontare e promuovere il valore dell’economia lariana in occasione dell’inaugurazione: “Il territorio del Lago di Como e della Brianza è ricchissimo di intraprendenza industriale e artigiana in diversi settori che oggi sono qui rappresentati. Le due province contano poco più di un milione di abitanti; tuttavia il nostro territorio, con la manifattura e il turismo, dà un grande sostegno al Pil nazionale. Essere qui oggi è una grande occasione, non solo per far conoscere il saper fare delle nostre imprese ma anche per costruire e rafforzare le relazioni istituzionali e sostenere così il sistema economico”.

“Attraverso questo accordo tra AEFI e MIMIT – ha spiegato Pietro Piccinetti, presidente commissione internazionalizzazione AEFI – vogliamo mostrare il ruolo delle fiere nel promuovere le vere eccellenze italiane. Oggi il sistema fieristico è attore delle politiche industriali del nostro Paese, primaria piattaforma in grado di promuovere in tutto il mondo il Made in Italy e di aprire sempre nuovi mercali. Siamo secondi in Europa e quarti nel mondo come volume di business e generiamo 25 miliardi di indotto”.