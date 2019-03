Coinvolti 200 studenti nelle province di Lecco, Como e Monza

LECCO – Il mondo del lavoro bussa alla porta delle scuole: il progetto Roadjob, nato su impulso delle imprese dei territori di Lecco, Como, Brianza e che ha ottenuto il patrocinio di Regione Lombardia, entra negli istituti scolastici per offrire alle nuove generazioni un percorso formativo e un confronto diretto con le realtà produttive del territorio.

Dal 28 gennaio al 21 marzo, duecento studenti delle 13 sedi di undici scuole professionali e istituti tecnici superiori delle tre province sono impegnati in incontri formativi con i relatori del mondo delle imprese per conoscere e acquisire quelle competenze oggi ricercate dalle aziende. In totale sono 31 i workshop in programma.

In provincia di Lecco hanno aderito all’iniziativa l’IIS P.A. Fiocchi di Lecco, l’IIS A. Badoni di Lecco, IISS Greppi di Monticello, Fondazione G. Parmigiani Cfp Aldo Moro di Valmadrera ed ENAIP di Lecco.

I tavoli di lavoro coinvolgono gli studenti sul tema delle ‘Soft skill’, quelle attitudini e competenze trasversali che si maturano fuori dai percorsi scolastici e che completano la figura del lavoratore; Industry 4.0 e le trasformazioni digitali sono raccontate dai protagonisti del cambiamento nelle aziende del territorio, infine sono previste attività di brainstorming e di gruppo per preparare i giovani al confronto con manager e imprenditori.

Formare nuove professionalità

Il progetto Roadjob è la risposta ad un problema comune a molti distretti industriali: se da un lato le imprese necessitano di professionalità sempre più specifiche per supportare processi produttivi innovati dalla tecnologia, dall’altra parte i giovani faticano a trovare una propria collocazione in un mercato del lavoro profondamente mutato.

In questo contesto imprese, professionisti e scuole uniscono le forze: “Aziende come la nostra quotidianamente sperimentano difficoltà nell’assumere persone già formate per il nostro settore. Capita non di rado che siano giovani con un bagaglio scolastico diverso, perché non trovano lavoro nell’ambito più vicino al loro percorso personale, a presentare domanda presso realtà manifatturiere. Altri cercano un impiego lontano da casa, guardando ai grandi gruppi industriali – spiegano Luca Panzeri e Laura Panzeri, rispettivamente amministratore delegato e responsabile dell’Ufficio Controllo e Amministrazione della Panzeri Spa di Bulciago, azienda partner del progetto – dobbiamo mostrare ai ragazzi che ci sono importanti opportunità, non solo nelle grandi imprese, ma anche qui da noi, in realtà anche di medio piccole dimensioni che sono delle eccellenze”.

“La forte difficoltà per le imprese nel trovare le persone con i profili più adatti nasconde un altro aspetto critico, l’orientamento dei giovani in percorsi di studi spesso deboli o non adeguati alle esigenze del territorio dove vivono – ricorda Alberto Gasparini di Gi Group, esponente del direttivo di RoadJob – Da sempre crediamo che la formazione sia una leva fondamentale per far incontrare domanda e offerta di lavoro. Il progetto Roadjob vuole essere una spinta ulteriore ad un mission, già parte del nostro lavoro, che ora diventa di comunità”.

Il preside del Fiocchi: “Un’esperienza importante per gli studenti”

I primi incontri in classe hanno già riscontrato il forte interesse degli studenti. “Portare nelle scuole la testimonianza di chi vive direttamente il mondo dell’azienda è utile sia ai ragazzi che ai docenti, entrambi possono così confrontarsi direttamente con i protagonisti delle realtà produttive – sottolinea il dirigente Claudio Lafranconi, preside dell’I.I.S. ‘P.A. Fiocchi’ di Lecco – Questo progetto dimostra l’atteggiamento propositivo con cui il mondo delle imprese guarda a scuole come la nostra, mettendo a disposizione tempo prezioso per orientare al meglio la scelta degli studenti. E’ un esempio di un’imprenditoria che si mette in gioco per il futuro del territorio”.

I workshop sono una tappa di un percorso che a fine marzo culminerà in un grande evento a Lario Fiere di Erba, un Career Day ‘alla rovescia’ che vedrà gli studenti incontrare manager e imprenditori in colloqui al contrario, durante i quali saranno i giovani a dirigere il confronto con le aziende. Le imprese allo stesso tempo avranno la possibilità di ascoltare aspirazioni e aspettative dei ragazzi. Un incontro che promette di arricchire entrambe le parti, studenti e aziende.

