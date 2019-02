Incontro alla sede di Api in via Pergola con l’esponente del Governo

Wiki-imprese: tutti gli strumenti per la crescita e l’internazionalizzazione

LECCO – Venerdì 1° marzo, alle 17.30, presso la sede di via Pergola, Api Lecco ospiterà il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Stefano Buffagni.

L’incontro, aperto a tutti previa iscrizione sul sito di Api Lecco, sarà l’occasione per parlare di export e presentare alle Pmi gli strumenti a supporto delle imprese messe in cantiere dall’attuale governo.

Dalla proficua collaborazione di Confapi, la Confederazione nazionale delle Piccola e Media Industria Privata, con il Ministero dello Sviluppo Economico, Cassa Depositi e Prestiti e Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, nasce un format istituzionale ed operativo dal titolo Wiki-Imprese: si tratta di una modalità originale in cui il mondo delle imprese ha la possibilità di interagire con quello delle istituzioni, ottenendone i massimi vantaggi in termini di strumenti per crescere e competere.

Oltre al Sottosegretario On. Buffagni, saranno presenti il Presidente di Api Lecco, Luigi Sabadini, il Presidente di Confapi, Maurizio Casasco e il fondatore dell’associazione Drappobianco, Giuseppe Caggiano.

Adesioni sul sito www.api.lecco.it