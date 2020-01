“Le vie del viandante” alla Borsa Internazionale del Turismo

Al via la promozione del nuovo prodotto turistico

Dal 9 all’11 febbraio alla Fiera City di Milano

LECCO – Dopo il successo della Borsa Locale del Turismo Lariano (BLTL) appena conclusasi a Lecco, proseguono le azioni di promozione del territorio e di commercializzazione dell’offerta turistica del cammino storico “Le vie del Viandante”, all’interno dello stand di Regione Lombardia, nell’ambito della Borsa Internazionale del Turismo di Milano (BIT) la storica tre giorni in programma dal 9 all’11 febbraio presso la Fiera City di Milano.

Il Comune di Lecco in qualità di capofila del progetto interreg avrà a disposizione un desk nell’area di promozione turistica territoriale, attraverso il quale verrà promosso il percorso de Le Vie del Viandante e, in generale, il territorio del Lago di Como.

Montagne del Lago di Como, nell’area workshop, presenterà il catalogo de “Le Vie del Viandante”. Il catalogo è il frutto del lavoro intrapreso nel 2019 che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 imprese turistiche, di tour operator locali dell’incoming e delle reti di imprese partner del progetto.

“Una sinergia pubblico – privato che rafforza la competitività del nostro territorio – commenta il vicesindaco di Lecco, con delega al turismo Francesca Bonacina –, sinergia essenziale per stare in un mercato articolato e complesso come quello del turismo. Un lavoro di sistema che ha evidenziato una concreta disponibilità e capacità degli enti, delle imprese e degli operatori locali di fare rete, con uno sguardo alle diverse potenzialità di un territorio ampio e ricco che oltre al Lago di Como vede coinvolta la Brianza, fino a Milano a sud e l’Alto Lago, la Valchiavenna e la Regione Moesa a nord“.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto e della positiva risposta degli operatori del territorio – sottolinea il presidente della rete di imprese ‘Montagne del Lago di Como’ Stefano Gianola. Le aziende coinvolte e gli imprenditori hanno creduto nell’ambizioso progetto di confezionare una proposta turistica capace di competere sul mercato nazionale e internazionale. Il catalogo riservato e i pacchetti turistici realizzati sono il frutto di una grande collaborazione tra enti pubblici e operatori privati e rappresentano una importante opportunità per il territorio e per le micro imprese. La partecipazione alla BIT per la presentazione di questo nuovo prodotto turistico è il primo segno, concreto e tangibile, di questa sinergia territoriale”.