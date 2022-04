Leadership femminile, al via il corso del Gruppo Terziario Donna

Una nuova proposta di Confcommercio Lecco

Mariangela Tentori: “Acquisire consapevolezza delle proprie capacità”

LECCO – Flessibilità e mediazione; ascolto e resilienza; collegialità e sobrietà. Sono tutte caratteristiche fondamentali per un buon leader, ma anche qualità tipiche dell’universo femminile. Essere donna ed essere leader è quindi un connubio vincente da valorizzare e, in alcuni casi, da riscoprire. Parte da questa considerazione la scelta del Gruppo Terziario Donna di Confcommercio Lecco di promuovere il corso dal titolo “Leadership femminile (con o senza tacchi)”, organizzato da Confcommercio Lecco e Cat Unione Lecco (la società di formazione e consulenza dell’associazione di piazza Garibaldi): le iscrizioni vanno effettuate entro lunedì 25 aprile.

“Abbiamo pensato a questo percorso formativo proprio per offrire alle imprenditrici strumenti utili per scegliere, in base alle caratteristiche e alle proprie competenze, il migliore modello di leadership da adottare – evidenzia la presidente del Terziario Donna Lecco, Mariangela Tentori – Siamo convinte che sia fondamentale innanzitutto acquisire consapevolezza delle proprie capacità, per potere così arrivare a esprimere con maggiore sicurezza la propria azione imprenditoriale. Molte donne sono già leader senza sapere di esserlo, oppure vengono “frenate” da un contesto a loro poco favorevole. Con questo corso vogliamo contribuire a “liberare” queste energie positive uniche di ogni donna”.

Il corso – che si svolgerà in 4 giornate il 3-10-17-24 maggio dalle ore 20 alle 22.30 presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi a Lecco – è costruito sulla base di esperienze simulate e attività interattive (giochi di ruolo, tecniche teatrali, role playing), destinate a rinforzare nei partecipanti potenzialità, capacità e competenze, in particolare nei campi della comunicazione e della risoluzione dei conflitti.

Docenti del corso saranno Paola Martinelli – formatore professionale dell’Associazione Italiana Formatori, mediatore familiare e socio fondatore e vicepresidente di Epeira_Incontrare il conflitto APS – che opera in contesti di supervisione, formazione e facilitazione di gruppi ed equipe di lavoro, per supportarli nell’implementazione di competenze di comunicazione efficace, gestione del conflitto e leadership, e Luigi Maniglia (socio fondatore e Presidente dell’associazione Epeira_Incontrare il conflitto APS), esperto di teatro, formatore nell’ambito della gestione dei conflitti interpersonali e della comunicazione efficace per lo sviluppo della capacità di collaborazione, di gestione e mediazione dei conflitti.

Per informazioni e iscrizioni (da effettuare entro lunedì 25 aprile) contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it. Il corso è rimborsato al 50% per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilaterali.