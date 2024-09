L’eccellenza manifatturiera delle imprese lariane in mostra a Roma

Dal 24 settembre all’11 ottobre a Palazzo Piacentini

La mostra si intitola “Made in Lago di Como: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”

COMO – Il Lago di Como sarà protagonista a Roma in un’esposizione che celebra il saper fare delle imprese lariane. Dal 24 settembre all’11 ottobre a Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si terrà la mostra “Made in Lago di Como: le fiere celebrano l’eccellenza manifatturiera”, iniziativa volta a promuovere le produzioni che caratterizzano le province di Como e di Lecco.

L’evento nasce grazie a un accordo tra l’Associazione Esposizione e Fiere italiane (AEFI) e il Ministero delle Imprese e del Made In Italy, che ha messo a disposizione il salone di ingresso della propria sede, trasformandolo in una vetrina per le principali manifestazioni fieristiche italiane. L’obiettivo è quello di sottolineare il ruolo strategico delle fiere come vetrina privilegiata per l’Italia del fare.

La Camera di Commercio di Como-Lecco, in collaborazione con la Fondazione Lariofiere, inaugurerà la mostra martedì 24 settembre alle ore 11.30, nella Sala del Parlamentino del Ministero in via Veneto 33. Alla cerimonia inaugurale, a cui è stato invitato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, parteciperanno i rappresentanti del mondo istituzionale e imprenditoriale.

La mostra, che sarà aperta al pubblico fino all’11 ottobre da lunedì’ a venerdì, offrirà una sintesi delle principali manifestazioni fieristiche che caratterizzano il territorio lariano, promosse da Villa Erba e Lariofiere. I visitatori potranno immergersi in un percorso espositivo organizzato in aree tematiche, ognuna delle quali sarà dedicata ai settori più rappresentativi dell’economia delle due province.

Tra gli elementi di spicco che mettono in luce la capacità delle imprese lariane di coniugare tradizione artigianale e innovazione tecnologica: una selezione di oggetti di design provenienti dalle aziende del distretto del mobile della Brianza, due Moto Guzzi, simbolo dell’eccellenza meccanica lecchese, tessuti di pregio e costumi di scena del Teatro alla Scala realizzati da aziende comasche, modelli di imbarcazioni all’avanguardia e produzioni ad alto contenuto tecnologico.

Oltre a promuovere le eccellenze del territorio, l’evento si propone come una piattaforma di dialogo e confronto tra mondo politico, istituzionale e imprenditoriale. All’interno di Palazzo Piacentini saranno infatti organizzate presentazioni, approfondimenti tematici e incontri istituzionali con l’obiettivo di creare nuove sinergie e opportunità di sviluppo economico per le imprese lariane.