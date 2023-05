Lecco 100: consegnati gli attestati ai partecipanti del master 2023

Si è conclusa venerdì scorso la tredicesima edizione del master promosso dall’associazione Lecco100

Il tema del percorso di approfondimento manageriale era “Competenza, Convinzione, Cuore”

LECCO – Si è conclusa venerdì 5 maggio, con la consegna degli attestati, la tredicesima edizione Master manageriale “Competenza, Convinzione, Cuore” organizzato dalla associazione Lecco100 per valorizzare i giovani talenti. Il corso, iniziato nello scorso mese di febbraio, si è tenuto presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4. Otto i partecipanti: Sarah Arcuri, Michele Azzoni, Francesca Cordioli, Carlo Galluzzi, Lucia Milani, Filippo Pozzoli, Matteo Scaglia e Francesco Zelano.

Al momento conclusivo, svoltosi presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio a Lecco, hanno preso parte per l’associazione Lecco100, il presidente Angelo Belgeri, Alessio Sperlinga e Angelo Cortesi, oltre a una corsista di una precedente edizione, Sheila Barone, che ha raccontato il percorso lavorativo intrapreso dopo il Master Lecco100.

A portare il suo saluto in occasione della consegna degli attestati è stato anche il presidente di Confcommercio Lecco, Antonio Peccati.

“Siamo davvero soddisfatti: questa tredicesima edizione, centrata sul tema “Virtuale è reale” ci ha visto tornare in presenza per la prima volta dalla pandemia – evidenzia il presidente di Lecco100, Angelo Belgeri – Sono stati mesi intensi e molto concentrati, caratterizzati da un ottimo livello di partecipazione. E’ stato un Master davvero positivo anche per la grande disponibilità a mettersi in gioco mostrata dai corsisti. Si è creata una amalgama importante: tutti i partecipanti si sono spesi per la riuscita di questo percorso, impegnandosi al massimo e mettendosi in discussione”.