Lecco, 3 milioni di incassi dai parcheggi nel 2019. Persi 358 mila euro per il lockdown

Positivo il 2019 per Linee Lecco ma il Coronavirus affossa l’inizio 2020

Il Comune potrebbe ridurre l’aggio sugli incassi dei parcheggi per aiutare la società

LECCO – Se il futuro è incerto, a causa dei contraccolpi economici dovuti al Coronavirus, il passato è stato sicuramente positivo per Linee Lecco, la società di trasporto pubblico lecchese e gestore dei principali parcheggi a pagamento della città, che lo scorso anno ha chiuso il bilancio in attivo di 18,3 mila euro.

Il fatturato era cresciuto nel 2019 attestandosi a 9,15 milioni di euro (+2,4%) con una crescita anche degli investimenti che hanno superato i 1,16 milioni lo scorso anno. Proprio all’ammortamento degli investimenti si dovrebbe l’incremento dei costi registrato nel 2019 per 9,09 milioni di euro (+202 mila euro)

Ottimi erano stati i riscontri sul servizio di noleggio autobus che ha portato nelle casse della società 722 mila euro nel 2019 (+45% in due anni) mentre pressoché stabile erano stati gli incassi per il trasporto pubblico locale, passati da 1,25 milioni nel 2017 ai 1,26 milioni del 2019.

Decisamente positivi anche gli incassi sui parcheggi a pagamento che nel 2017 si attestavano a 2,294 milioni di euro e nel 2018 hanno conosciuto un incremento del 20% superando i 2,75 milioni di euro. Lo scorso anno si sono raggiunti i 3,03 milioni di euro (+10%). Un incremento dovuto, non solo all’aumento del costo della sosta nel 2018 ma anche all’aumento dei posteggi gestiti da Linee Lecco in città.

“Ci ha sorpreso l’utilizzo del Telepass, del quale hanno fruito il 35% degli utenti” ha spiegato Salvatore Cappello, direttore di Linee Lecco, che ha elencato le principali voci del bilancio insieme al presidente Mauro Frigerio che ha ricordato gli importanti investimenti attutati proprio sui parcheggi per renderli più funzionali e automatizzati.

Il Coronavirus fa perdere quasi 700 mila euro a Linee Lecco

Se sono positivi i dati dell’anno appena trascorso, purtroppo Linee Lecco deve fare i conti con le grosse complicazioni dovute all’emergenza sanitaria del Coronavirus e il lockdown che ha avuto ripercussioni su tutte le attività della società lecchese, partecipata al 100% dal Comune di Lecco.

A marzo Linee Lecco ha incassato solo 78,9 mila euro dai parcheggi contro i 254 mila di marzo 2019 (-175 mila euro) e ad aprile solo 10 mila euro contro i 255 mila euro di aprile 2019 (-245 mila euro). Le perdite complessive sui parcheggi sono quindi di 388 mila euro.

Riguardo al trasporto pubblico i mancati incassi ammontano a 157 mila euro, passando dai 108 mila euro di gennaio ai 46 mila euro di marzo e i 24 mila euro di aprile.

Infine, il servizio di noleggio autobus che ha fatturato 149 mila euro in meno rispetto al previsto.

“Non ci piangeremo addosso, abbiamo già iniziato a muoverci facendo assistenze ai clienti per far capire che ci siamo. Le opportunità per la ripartenza ci sono” ha detto il presidente Frigerio.

Mano tesa del Comune a Linee Lecco

“Sul trasporto pubblico non dico che non ci siano problemi, dovremo vedere come risponderà nei prossimi mesi, i primi dati sull’utilizzo del servizio non sono buoni ma meglio di altre città – ha spiegato il sindaco Virginio Brivio – a luglio faremo il punto della situazione finanziaria della società e potremo apportare eventuali correttivi”.

Una delle possibilità, ha spiegato il sindaco, è che il Comune riduca la quota destinata al municipio degli incassi dei parcheggi a pagamento. “Ci riserviamo di proporre al Consiglio una modulazione diversa dell’aggio comunale sui parcheggi, è la formula più concreta e efficace, anche se il Comune dovrebbe trovare altrove le stesse risorse”.

Nel frattempo, slitterà probabilmente al luglio del prossimo anno la gara d’appalto per il trasporto pubblico locale gestita direttamente dall’agenzia regionale.