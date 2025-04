Lecco. Al via la Campagna Fiscale 2025

Tutte le novità e come prenotare l’appuntamento per il modello 730

La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre

LECCO – È ufficialmente partita al CAF CISL Monza Brianza Lecco la Campagna fiscale 2025 per l’elaborazione dei modelli 730. Le sedi territoriali, i centralini e il call center, attivo al numero verde 800.800.730, sono già operativi per la prenotazione degli appuntamenti. La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre.

Per il secondo anno consecutivo, si amplia la platea dei contribuenti che possono utilizzare il modello 730. Tra le novità, rientrano anche alcune tipologie di reddito che in passato richiedevano la presentazione del modello Redditi Persone Fisiche, come i redditi soggetti a tassazione separata o a imposta sostitutiva, quelli derivanti dalla rivalutazione dei terreni e le plusvalenze di natura finanziaria.

Come noto, gli scaglioni di reddito sono stati recentemente ridotti da quattro a tre. In questo contesto, il cumulo di più redditi potrebbe comportare errori nell’applicazione delle corrette aliquote IRPEF. Tali imprecisioni possono essere facilmente evitate attraverso un attento controllo delle Certificazioni Uniche (CU) in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Per il solo periodo d’imposta 2024, sono state rimodulate le detrazioni per i redditi da lavoro dipendente: per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15 mila euro, la detrazione è aumentata da 1.880 a 1.955 euro. Restano esclusi da questa agevolazione i titolari di pensione e alcuni redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente. Per chi ha un reddito complessivo superiore a 50 mila euro, è invece prevista una riduzione pari a 260 euro dell’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante per l’anno 2024.

Il Bonus tredicesima, noto anche come Bonus Natale, sarà regolato attraverso la dichiarazione dei redditi. Si tratta di un contributo una tantum di 100 euro, erogato nel mese di dicembre 2024 ai lavoratori dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro. I lavoratori che, pur avendone diritto, non hanno ricevuto il bonus in busta paga, possono richiederlo presentando il modello 730.

Sono previste diverse novità per le locazioni brevi. In primo luogo, i redditi derivanti da questa tipologia di contratto sono soggetti a imposta sostitutiva, attraverso la cedolare secca con un’aliquota del 26%. Tuttavia, tale aliquota scende al 21% per i redditi relativi a un’unità immobiliare specificamente indicata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Inoltre, per i contratti di locazione ad uso turistico e le locazioni brevi, il locatore sarà tenuto ad indicare il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.

A partire dal 2024, il reddito derivante da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera, se svolto in modo continuativo e come oggetto esclusivo del rapporto, concorrerà a formare il reddito complessivo per l’importo che eccede i 10 mila euro. Inoltre, una novità riguarda il lavoro sportivo, sia dilettantistico che professionistico: dal 31 luglio 2024, non potrà più generare reddito assimilato a quello da lavoro autonomo.

Per le spese sostenute nel 2024 relative al Superbonus, salvo alcune eccezioni, si applica una detrazione del 70%, che sarà rateizzata in 10 quote di pari importo, gestite da chi fornisce l’assistenza fiscale. Le stesse modalità di rateizzazione si applicano anche per le spese riguardanti interventi sotto il Sismabonus o finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 119-ter del D.L. 34/2020). Per l’anno 2024, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici è fissato a 5 mila euro.

Sul sito www.cafcisl.it è disponibile l’elenco completo dei documenti da preparare, insieme alla pubblicazione “Lo sai che lo detrai?”, una guida che illustra tutte le spese sostenute nel 2024 che possono generare un risparmio fiscale nella dichiarazione del 2025.

È possibile prenotare direttamente sul sito www.cafcisl.it, chiamando il numero verde gratuito 800.800.730 o contattando la sede CISL di riferimento.