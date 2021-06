Con la riapertura del bando, stanziati altri 73 mila euro dal Comune di Lecco

Assegnati contributi a 13 attività, in totale in due anni sono 57 le imprese che ne hanno usufruito

LECCO – A seguito della riapertura dei termini del bando Distretto Urbano del Commercio 2020-2021 del Comune di Lecco. sono stati concessi contributi per circa 73 mila euro ad ulteriori 13 imprese con sede operativa nel perimetro del distretto Lo fa sapere l’amministrazione comunale.

Nel 2020, anno della prima edizione del bando, erano state 37 le aziende a beneficiare dei finanziamenti regionali, per un totale di circa 200 mila euro. Nel 2021 il Comune di Lecco ha poi deciso di riaprire i termini e destinare nuovi fondi comunali, per continuare a sostenere le attività economiche, soprattutto in un periodo di forte necessità, a seguito delle chiusure dovute alla pandemia, portando la dotazione finanziaria a 270 mila euro.

Infine, al termine dell’istruttoria della seconda edizione, è stata redatta una graduatoria di soggetti “in attesa” per l’esaurimento dei fondi disponibili ed è intenzione dell’Amministrazione mettere a disposizione ulteriori nuove risorse per circa 30 mila euro a sostegno di altri 7 soggetti ad oggi in tale graduatoria, distribuendo così 300 mila euro a 57 imprese del DUC.

“Il Comune sta mettendo in atto tutte le possibili strategie per sostenere la ripresa economica e la ripartenza delle proprie attività – dichiara l’assessore all’Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo -. Nel bando 2020-2021 è stata posta attenzione al centro città, mentre con i nuovi bandi, da poco pubblicati sul nostro sito istituzionale, abbiamo voluto sostenere fortemente l’intero tessuto socio-economico lecchese”.