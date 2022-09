Lecco. Bando Duc bocciato: il “mea culpa” dell’assessore Cattaneo

“C’è stato un errore da parte mia e dei responsabili del procedimento in Comune”

L’assessore ha inviato una lettera ai propri interlocutori, promettendo di “mettere in campo tutte le possibili azioni per recuperare questo errore”

LECCO – A seguito della bocciatura di Regione Lombardia della domanda del Comune di Lecco al bando DUC (Distretti Urbani del Commercio) che ha determinato il mancato introito di circa 675 mila euro e un’inevitabile pioggia di critiche, è arrivato il “mea culpa” dell’assessore allo Sviluppo economico, Innovazione, Commercio e attività produttive Giovanni Cattaneo.

L’assessore ha ammesso l’errore in fase di presentazione della domanda e si è assunto le colpe di quanto accaduto.

Lo ha fatto attraverso una lettera recapitata agli interlocutori lecchesi (Camera di Commercio Como – Lecco, Confcommercio Lecco, Confesercenti Lecco e Confartigianato Lecco), nella quale ha promesso di “mettere in campo tutte le possibili azioni per recuperare questo errore”.

Ulteriori spiegazioni al momento l’assessore non le ha date, ed è probabile che gli verranno chieste delucidazioni in occasione del Consiglio Comunale convocato per le ore 18:30 di domani sera, martedì.

Al momento le parole dell’assessore sono relegate alla lettera che proponiamo integralmente di seguito.

“C’è stato un errore da parte mia e dei responsabili del procedimento in Comune nella

presentazione della domanda di partecipazione al bando DUC promosso da Regione

Lombardia e dunque non potremo concorrere alla realizzazione del progetto Piattaforma

Lecco. Nonostante la collaborazione di tutti i partner – di cui ancora vi ringrazio – la documentazione è stata consegnata in modo incompleto: il file riepilogativo, generato dalla piattaforma, doveva essere firmato digitalmente ma purtroppo nella fase di caricamento è stato inserito un documento parziale. Al termine del caricamento – quando ormai i termini del bando erano scaduti – ci siamo accorti di questo errore e lo abbiamo segnalato a Regione chiedendo di poter fare un’integrazione.

Per questo motivo vi scrivo solo ora, dopo alcuni giorni, tempo nel quale abbiamo avuto diverse interlocuzioni con la Direzione Commercio di Regione. Purtroppo ci è stato

comunicato il diniego – motivato sulla base delle loro verifiche – a recepire le nostre

integrazioni.

Resto a disposizione per tutte le vostre richieste di chiarimento, sono consapevole dell’opportunità mancata e delle aspettative disattese di commercianti e operatori economici. Vi assicuro che sarà mia cura mettere in campo tutte le possibili azioni per

recuperare questo errore e tornare a proporvi nuove occasioni di collaborazione”.

Assessore Giovanni Cattaneo